愛心滿滿！花蓮家扶中心代理主任施政延推有感服務

花蓮家扶中心代理主任施政延滿懷抱負，針對弱勢將提供更多有感服務。（范振和攝）

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中時
范振和
花蓮家扶中心家扶小鋪產品，是一群單親媽媽的心血，代理主任施政延決心擴大經營。（范振和攝）

「大學時期每年利用寒暑假到花蓮縣卓溪等偏鄉為學童課輔，從此堅

定深入偏鄉服務的信念。」花蓮縣家扶中心代理主任施政延8日服務

屆滿16年，最近重返花蓮後，決心推動更有感的服務。

40歲的施政延畢業於東吳大學社會工作學系，大學期間參加學校原住

民服務性社團，每年寒暑假都會到玉里鎮松浦國小、卓溪鄉卓樂國小

，為阿美族。布農族學童課業輔導，引領育樂活動。

愛上花蓮後，施政延直接到花蓮家扶擔任社工員，期間，曾到蒙古家

扶歷練，回到故鄉彰化家扶中心當社工督導，上個月重返花蓮家扶代

理主任，到8日父親節，剛好屆滿16年。

「哪裡有需要，社工就應該在那！」施政延說，他秉此信念，積極投

入偏鄉為弱勢服務，以家扶小鋪為例，成員是一群單親媽媽，透過培

力、充權「給魚吃，不如給一支釣竿，並教導如何釣魚」的理念，自

助助人。成立至今9年了，透過家扶小舖，不僅讓單親媽媽可兼顧工

作與照顧子女，同時，也組成自助互助的支持團體。

他表示，家扶小舖的產品都由媽媽們自行研發、製作，不單單只是販

售產品，更是販售每一個為生命打拚的幸福故事。他會充實、擴大經

營幸福小鋪，成為有感服務的火車頭。

除了深耕家扶小鋪外，針對弱勢兒少及家庭、兒童少年保護、安置服

務、社區工作等，也都會持續關懷作業。為了因應花蓮在地多元族群

文化，他會帶進國外服務的經驗，拓開員工國際視野。「善用數位媒

體，妥適經營家扶品牌；增設服務據點，以期達到輸送效益，都是我

決心要做的事情。」

(中時 )

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