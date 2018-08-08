愛心滿滿！花蓮家扶中心代理主任施政延推有感服務

中時
范振和
花蓮家扶中心家扶小鋪產品，是一群單親媽媽的心血，代理主任施政延決心擴大經營。（范振和攝）
「大學時期每年利用寒暑假到花蓮縣卓溪等偏鄉為學童課輔，從此堅
定深入偏鄉服務的信念。」花蓮縣家扶中心代理主任施政延8日服務
屆滿16年，最近重返花蓮後，決心推動更有感的服務。
40歲的施政延畢業於東吳大學社會工作學系，大學期間參加學校原住
民服務性社團，每年寒暑假都會到玉里鎮松浦國小、卓溪鄉卓樂國小
，為阿美族。布農族學童課業輔導，引領育樂活動。
愛上花蓮後，施政延直接到花蓮家扶擔任社工員，期間，曾到蒙古家
扶歷練，回到故鄉彰化家扶中心當社工督導，上個月重返花蓮家扶代
理主任，到8日父親節，剛好屆滿16年。
「哪裡有需要，社工就應該在那！」施政延說，他秉此信念，積極投
入偏鄉為弱勢服務，以家扶小鋪為例，成員是一群單親媽媽，透過培
力、充權「給魚吃，不如給一支釣竿，並教導如何釣魚」的理念，自
助助人。成立至今9年了，透過家扶小舖，不僅讓單親媽媽可兼顧工
作與照顧子女，同時，也組成自助互助的支持團體。
他表示，家扶小舖的產品都由媽媽們自行研發、製作，不單單只是販
售產品，更是販售每一個為生命打拚的幸福故事。他會充實、擴大經
營幸福小鋪，成為有感服務的火車頭。
除了深耕家扶小鋪外，針對弱勢兒少及家庭、兒童少年保護、安置服
務、社區工作等，也都會持續關懷作業。為了因應花蓮在地多元族群
文化，他會帶進國外服務的經驗，拓開員工國際視野。「善用數位媒
體，妥適經營家扶品牌；增設服務據點，以期達到輸送效益，都是我
決心要做的事情。」
(中時 )