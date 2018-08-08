中市海墘國小增設附幼 提供平價優質教保服務

海墘國小增設附幼提供平價優質教保服務！（陳世宗翻攝）

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台中市大安區海墘國小位處偏遠，且學區內無公、私立幼兒園，區內家長大部分從事農、漁業，家庭結構以隔代教養、新住民及單親家庭居多。為協助減輕家長跨區就讀負擔、提升教育發展能量，市府教育局核准海墘國小107學年度增設幼兒園，招收對象為3至5歲幼兒、名額30人，8月底開學將啟動服務。

海墘國小校長藍同利表示，海墘國小幼兒園為3至5歲混齡班，以品格教育為主軸，融入校內既有生態課程、英語教學活動來豐富孩子們的學習；另外，也開辦下午4時至6時的課後留園及暑假期間教保服務，滿足家長托育需求，讓家長安心工作、小朋友快樂學習，感謝教育局關注大安區幼童就學需求。

教育局長彭富源說，為滿足台中市家長托育需求，提供平價、安全、優質的教保環境，市府持續盤點轄屬學校餘裕空間，辦理公立幼兒園增班設園及開辦非營利幼兒園。台中市從101至103學年度公立幼兒園增班設園班級數共32班，104至106學年度於公共化教保服務需求量較高區域，則共增加63班公共化幼兒園(含非營利)，成長顯著。

台中市106學年度公共化幼兒園開辦數達中央核設目標值，獲教育部國民及學前教育署頒發獎勵金肯定；107至109學年度再配合中央政策規劃及前瞻基礎建設「友善育兒空間─新(擴)建幼兒園舍」計畫，善用公有公共設施閒置空間、學校空餘建地或老舊校舍拆除未再重建基地，公共化幼兒園擴增數至少131班，朝減輕家長育兒經濟負擔、滿足托育需求積極努力。

(中時 )

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