薛瑞福：促進印太自由開放 美必要時將與陸對抗

2018年08月08日 14:45 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網8日報導，美國國防部負責亞太安全事務的助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，美國尋求與大陸建立一個積極與注重結果的軍事安全關係，但大陸在印太地區的許多作為已證明，他們的目標與美國推動自由開放印太地區的目標背道而馳，美國在必要時將與大陸對抗和競爭。

薛瑞福7日在美國企業研究所（AEI）就美國的東南亞政策發表演講時做上述表示。薛瑞福說，美國在東南亞地區已經做了大量努力，有信心在印太地區正演變中的長期競爭居於有利地位。

他說，儘管美國的策略並不針對任何國家，不過「毫無疑問的是，中國許多行為已證明，他們的目標與美國促進自由開放印太地區的目標背道而馳」，因此他要大陸國家主席習近平及共產黨瞭解，美國在必要時將與大陸對抗、競爭。

薛瑞福說：「我們尋求同北京建立一個積極、以結果為導向的軍事安全關係，不過習近平主席及中國共產黨需要理解的是，儘管我們在彼此利益一致的地方尋求合作，不過我們也將在必要時對抗和競爭。」

美國之音指出，至於美國如何與大陸對抗，薛瑞福舉例說，美國取消對大陸參加環太平洋多國軍事演習就是一個方式，美國資深官員明白告訴中方，取消邀請的原因與大陸在南海進行軍事部署，違反習近平2015年訪美時對歐巴馬總統做出的承諾有關。

薛瑞福表示，美國將持續在東南亞地區尋求更多夥伴、強化海洋安全合作，確保區域航行自由得以維護。他說，未來人們將可以看到美國在地區的自由航行活動持續進行，也會有更多國家加入美國的行列，就算不直接對一些島礁做「12海里挑戰」，但只要能在南海活動就非常重要，因為大陸以其「九段線」主張對整個南海宣示主權。

另外，針對美國國會近日通過的《2019財年國防授權法》（NDAA）涉台條文，國防部持何種立場？薛瑞福表示，這個法案才通過沒多久，國防部還在審視涉台條款的內容，如果是表達「國會意見」（Sense of Congress），國防部會「認知」（acknowledge）這是國會關注的焦點，而美國國會一向對台灣非常支持。

薛瑞福也提到，條文中提到的美國海軍醫療船訪問台灣及高層將領互訪，他認為這些都符合《台灣關係法》的規範以及美台現有關係的精神，因此國防部會仔細研讀條文的性質再做相應處理。

美國國會已將參眾兩院通過的《2019財年國防授權法》送到白宮等待川普總統簽署生效，其中的涉台條文第1258條表達「國會意見」，認為美國應加強與台灣的安全合作關係，擴大人道救援及災難救助活動的合作，並支持美國海軍人道醫療船訪台等。

大陸外交部發言人曾對這部國防授權法草案有關條款「表示強烈不滿和堅決反對」。

(中時 )