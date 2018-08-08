蘇格登窖藏系列第貳章 42年原酒 限量150瓶

2018年08月08日 14:31 中時電子報 吳勝雄

身為單一麥芽威士忌領導品牌的蘇格登，將“時間”視為最奢侈的配方，除了在製酒工藝上以緩蒸慢餾，以及曠時熟成打造出多款經典酒款外，對於橡木桶熟成環境的精準掌控，也成就了蘇格登家族多款高年份酒款，包含蘇格登35年單一麥芽威士忌、蘇格登38年單一麥芽威士忌及蘇格登40年單一麥芽威士忌。去年更推出家族中最珍稀的「窖藏系列」，首次呈獻蘇格登Glen Ord酒廠積累多年的珍貴酒藏，第壹章- 41年原酒甫上市即受到威士忌行家爭相收藏，為市場上高年份原酒再創經典！

在保持蘇格登一貫平衡優雅的酒體特色基礎上，蘇格登首席調酒師Maureen Robinson今年再度推出「蘇格登窖藏系列第貳章- 42年原酒」，整體風味表現富饒，不僅完美展示高年份醇厚的酒體，入口香氣層次分明、尾韻綿長不散，全球限量600瓶，台灣分配到150瓶，極具收藏價值。

橡木桶是威士忌的靈魂，奠定了80%的風味來源，用桶更是一門精深且講究的藝術，讓威士忌成為百年不衰的經典。「雪莉桶」更因其充滿花果、堅果、蜜餞風味香氣，而深受台灣消費者喜愛，其中ㄧ款來自於西班牙的Amontillado雪莉酒，其製酒過程至少需經過十年的陳釀，再由釀酒師萬中選一，產量極為珍稀，因此有雪莉酒貴族之美稱。

蘇格登窖藏系列第貳章- 42年原酒整體風味表現富饒，完美展示高年份醇厚的酒體。(帝亞吉歐提供)

蘇格登首席調酒師Maureen Robinson慧眼獨具地將沉睡在酒窖深處的42年威士忌發掘出來，除了保留蘇格登最經典的麥芽香甜與馥醞果香，更融合了Amontillado細緻的雪莉風味，巧妙的將優雅且層次分明的香氣融入其中，精準把握時間，在風味達到最顛峰的那一刻取出，並以原酒強度裝瓶，成就了這款珍貴稀有、風味獨特的「蘇格登窖藏系列42年原酒」。

珍稀非凡的「蘇格登窖藏系列42年原酒」，以奢侈的時光配方，佐以Amontillado獨特的豐饒風味，醇厚的酒體、濃郁的香氣與綿長的尾韻，驚艷每一分味蕾。「蘇格登窖藏系列42年原酒」將於2018年9月在台上市，台灣珍稀限量150瓶，建議售價NT$148,888元。

(中時電子報)