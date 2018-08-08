和威廉凱特家有差 哈利與梅根子女連姓也不同

2018年08月08日 14:35 中時電子報 楊幼蘭

威廉和哈利王子明明是兄弟，可是他們的子女可能不會同姓。

儘管嚴格按照法律來說，他們的姓應該是「蒙巴頓-溫莎」（Mountbatten-Windsor），但《時人》（People）雜誌與《柯夢波丹》（COSMOPOLITAN）雜誌網報導，在日常生活中，他們很少會這麼用。例如，當威廉與哈利上學與從軍時，他們的名字分別是威廉‧威爾斯（William Wales），以及哈利‧威爾斯（Harry Wales）。

而這名字的來源，是因為兩人的父親查爾斯王儲（Prince Charles）的正式頭銜為威爾斯親王（Prince of Wales）。

同樣的，當小王子喬治上學時，學校也不會稱他為「殿下」，而會以威廉王子正式頭銜劍橋公爵（Duke of Cambridge）中的劍橋，來作為他的姓。無論對老師同學，或是在學校的紀錄上，他的名字都是喬治‧劍橋。

由於哈利王子結婚前夕受封的爵位是薩塞克斯公爵（Duke of Sussex），因此他們要是有了孩子，就會按照傳統，以薩塞克斯作為他們的姓。

而「蒙巴頓-溫莎」這個英國王室正式姓氏，則充滿了歷史轉折。由於當年維多利亞女王（Queen Victoria）嫁給德國亞伯特王子（Prince Albert），因此英國王室的正式名稱成為薩克森-科堡-哥達王朝（the House of Saxe-Coburg and Gotha）。

不過，因為第一次世界大戰引發反德情緒，1917年時，王室更名為充滿英國味的溫莎王朝。後來現任英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）嫁給菲立普親王，於是又在溫莎兩個字之前加入他的姓「蒙巴頓」。

(中時電子報)