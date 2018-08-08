服役50年仍強壯 美軍完成C-5M巨型運輸機升級

美國空軍升級版的C-5M「超級銀河」大型運輸機。（圖/美軍DVIDS系統）

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中時電子報

據美國空軍（U.S. Air Force）指出，今年是現役最大的C-5「銀河」戰略運輸機（C-5 Galaxy）首飛50週年，生產商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）於本月2日、交付第52架升級版的運輸機後，美軍正式完成C-5M「超級銀河」運輸機（C-5M Super Galaxy）的升級任務，讓這批已服役近50年的「老兵」，能繼續在空中翱翔至2040年。

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為了讓C-5運輸機延長壽命，美國空軍與洛馬公司早在2001年就開始研擬升級計畫，並在2006年首次以升級的C-5M原型機進行試飛。主要改良的部份包含：引擎更換、起降裝置的更新，以及機身的強化與現代化。負責升級計畫的主管蘭迪（Randy Hildebrandt）表示，「這是一項重大的變革，經由此番長達十年的升級計畫，我們讓C-5運輸機更為可靠，不僅不容易故障，而且飛行速度和運載量也能更上層樓。」

新升級版本的美軍C-5M「超級銀河」運輸機。（圖/美軍DVIDS系統）

返回美東多佛空軍基地的C-5M「超級銀河」運輸機。（圖/美軍DVIDS系統）

於1968年首飛、70年投入服役的C-5「銀河」運輸機，是美國空軍現役最大的戰略運輸機，總產量為131架、可以隨時滿載全副武裝的戰鬥部隊（包括主戰坦克）到達全球的任何地方，爲戰鬥中的部隊提供野外支援。服役於空軍C-5運輸機，曾參與過越南、伊拉克、南斯拉夫、阿富汗等戰爭；也曾作為盟友支援，在1973年贖罪日戰爭（Yom Kippur War）協助以色列，可說是一款「戰功彪炳」的軍事運輸機。

1991年波灣戰爭期間，前往戰場支援的C-5A「銀河」運輸機（圖上方）。（圖/美國陸軍）

2006年在多佛基地，曾發生C-5「銀河」運輸機墜毀的意外事故。（圖/美國空軍）

C-5運輸機需要7名機組員，擁有28枚輪胎分散降落重量，上層艙可載運75名乘客，機艙內可裝載美軍各式裝備，即使是重達74噸的移動棧橋亦可，滿載油料重量高達15萬公斤，滿載時的最大飛行距離長達4,400公里，成為美軍最重要的補給工具。升級版的C-5M「超級銀河」則裝有新型的導航、自動安全裝置和自動駕駛系統，讓運輸機更加地安全可靠。

(中時電子報)

文章來源：Galaxy wraps upgrades to become C-5M Super Galaxy

文章來源：Lockheed Martin Concludes Super Galaxy Update Program

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