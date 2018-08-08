202兵工廠爆集體貪汙 檢調搜索20處約談23人

2018年08月08日 14:49 中時 陳志賢

(15:47更新)檢調接獲檢舉，指軍備局202兵工廠徐姓主任、謝姓所長等人涉嫌自2015年至2016年間，協助3家廠商以圍標等方式取得5項軍品標案，圖利廠商上千萬元，涉嫌貪汙罪。台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處搜索、約談3家廠商及國防部軍備局202兵工廠共20處地點，約談徐男、謝男及涉案廠商17名涉嫌人，另約談6名證人。晚間將移送北檢複訊。

檢調懷疑，徐、謝與廠商勾結，在金額分別為數百萬元的5項軍品標案中，圖利3家廠商組成集團，以綁標、圍標方式，取得5項標案，讓廠商獲取上千萬元標案，涉嫌偽造文書、詐欺、圖利、違反政府採購法。但檢調不排除徐、謝及202兵工廠校級軍官集體向多家軍品供應廠商收賄，涉及貪汙治罪條例之違背職務行、收賄罪。

軍備局202兵工廠位於南港昆陽街，是國防部軍備局旗下4大兵工廠之一，有「龍頭兵工廠」之稱，專門生產大口徑武器。2010年間，知名作家張曉風曾以《報告總統，我可以有兩片肺葉嗎？》一文投書媒體，呼籲政府不要讓中研院把202兵工廠的沼澤綠地，填土做為「國家生技研究園區」。

檢調接獲檢舉，指202兵工廠多位內部主管，長期包庇廠商，放任廠商組成圍標集團，獲取兵工廠標，疑涉有收賄弊端，涉案軍階最高為校級，檢調蒐證近2年後，今展開搜索約談行動。

(中時 )