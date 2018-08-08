生完小孩拒絕啪啪啪 女星恨被前夫抹黑出軌全說清

2018年08月08日 14:47 中時電子報 蔡曉婷

何潔發長文澄清婚內出軌。（圖／取自何潔微博）

大陸女歌手何潔2013年和演員赫子銘結婚，育有一子一女，2年前卻爆出離婚，還傳出主因是女方和已婚鼓手刁磊有染，今(8日)凌晨何潔在微博開腔，指自己從頭到尾都是被前夫抹黑，「因為我生完孩子不想『伺候』他瘋狂的慾望，所以我就被斷定一定在外面有野男人了」。

2005年參加《超級女聲》出道的何潔，2年前驚傳與赫子銘3年婚姻告終，何潔被爆料婚內出軌已婚鼓手刁磊，還冒出刁磊前妻錄音，批何潔趁她懷孕時破壞家庭，「說實話我聽這個名字（何潔）我都覺得噁心」，引來何潔在演唱會上喊冤。

事隔多月，何潔今凌晨對此再度解釋，質疑所謂「前妻」的真實性，「毫無根據的狀告和一通莫名的電話錄音，就這樣給我和刁磊判了死刑」，並首度回應遭赫子銘直指偷吃的主因，是她2014年生下大女兒七寶後，對性生活冷感，便被說在外養男人，「除了寒心想不出別的詞」。

何潔更說，自己生活單純透明，工作完了回家只有孩子，半夜起床餵小孩的也是她，卻被莫名扣上出軌帽子，並爆料兩人在打離婚官司時，「他（指赫子銘）那邊也一樣找到了戀愛對象，那這算不算雙方『婚內出軌』呢」，最後呼籲網友現在娛樂新聞看看就好，別太相信真實性，也別急著謾罵，如今她決定全部說開，「我忍太久了，不該背的鍋我真的不想再繼續背下去」。

(中時電子報)