韓國去過不會再去？網友神回：就第二個台灣

2018年08月08日 14:58 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

網友討論寧可重遊日本、不願再去韓國的原因？(翻攝自批踢踢)

受到韓劇影響，台灣吹起一陣哈韓風，不少人嚮往到韓國旅遊，不過最近網路上有網友發文「寧願重遊一次日本，也不願再去一次韓國，韓國其實無聊到爆」，引起網友熱烈討論。網友列出3大原因，神分析日本完勝韓國、讓國人去不膩的原因，被網友讚爆「太中肯了」！

原PO在PTT發文表示「看見隔壁版在討論，寧願重遊日本，也不願再去一次韓國，韓國真的無聊到爆嗎？還是只是日本標準太高？」底下網友紛紛留言，歸納整理出日本可以一去再去，但韓國去過就不會再去的3大原因：

1. 日本四季分明

日本四個島各有特色，假設一個島只挑一個區域玩，4區x 4季就16種組合了，更何況還可以再分都市玩、鄉下玩，又變成32種組合。

2. 日本會講中文的店員超級多

台灣人去日本，大概一半的字都看得懂，剩下都用猜的至少也能懂八成，治安沒問題、交通又方便，就算買東西，日本會講中國話的店員超級多，當然比韓國那種語言文字都不通的國家好多了。

3. 首爾只是會下雪的台北而已

網友認為，明洞逛起來跟西門町沒什麼兩樣，跟台北差不多的感覺，只是地名變成OO洞、XX洞，「就第二個台灣而已」、「不愛逛街的人覺得很無聊」、「去過完全不會想再去」。

不過，也有網友認為「離開首爾去古城就很棒」、「釜山很美、很好玩」、「每個人體會不一樣，自己去一次就知道啦！」。

(中時電子報)