涂醒哲報告政績 蔡英文：印象最深的大概是白目市長

2018年08月08日 15:03 中時 曾薏蘋 、 姚志平

民進黨今中常會邀請嘉義市長涂醒哲報告施政亮點，卻圍繞市長是不是「白目市長」；涂醒哲在黨內提名期間，因為政績不佳，屢傳將被「陣前換將」。今報告完後，身兼黨主席的蔡英文總統致辭時一開口就說，「聽完以後我覺得大家印象最深的大概就是白目市長。」

總統說，記得在初選的時候，決定嘉義市要提名，黨內有一些意見，民進黨在嘉義市除了有市長，還有很多優秀同志大家都可以做為考量，但是堅信涂醒哲真的是個會做事的人。尤其她看完涂醒哲印製的「2018向市民報告」的小冊子，「嘉義市在他主政期間做了多少事，更加深了我的信心，2014年我們沒有選錯人，2018我們更不會選錯人，非常有信心讓他再次連任，民進黨是全力支持，我們有信心我們市長一定會連任」。

民進黨中常會「一縣市、一政績、一故事」今輪到涂醒哲報告，主談LED燈及下水道清淤政績。他說，因此這次父親節，「我就把這幾位清淤英雄，好像跟我一樣，叫做忍者龜城市英雄，給他們頒獎」；報告結尾，涂醒哲還說，「政績很多，只能選兩樣，其他只能參閱。」

會中還邀請兩位里長經驗分享，嘉義市西區北榮里長黃福林報告完後，還要在座所有的中常委、媒體給涂醒哲鼓掌；東區盧厝里長呂純足則說，「我當了四屆的里長，很多人說市長很白目，因為他不會認人，因為他做工作都惦惦做，大家都勸他政績要給市民知道，他都說不用我自己知道就好」。

總統聽完所有報告後表示，「聽完以後我覺得大家印象最深的大概就是白目市長」。「我聽完兩位里長講完，覺得里長真的很難搞，因為里長是第一線要面對民意的，因此他們面臨民眾考驗最大，對市政要求也最嚴」，難搞里長竟然對白目市長表示滿意，表示市長可能真的不是白目，是真的有做事的市長。

總統說，「剛剛里長提醒我們，不是政績的問題，是如何去說明的問題」；很多台灣的民眾最大的印象就是，市長穿著青蛙裝進入下水道系統，這種確實讓大家印象深刻。涂雖然是公衛專家，但從通地下水道，讓燈亮，這兩件事，「我是覺得他的IQ一定很高，知道對症下藥，真的是一個好的市長最好的人選」。

總統表示，「我要在講一遍，大家都覺得市長不善言詞，但我今天聽完他簡報覺得他簡報做得蠻好的，在我們印象中他是不會講話，突然今天講這麼好，因為他有政績，講得頭頭是道」，非常有說服大家的能量，「我覺得今天簡報真的做得讓人驚豔，不是因為口才突然變好，是因為實實在在有政績」。據轉述，總統在涂醒哲離席後，在中常會中還「意猶未盡」，不斷稱讚涂醒哲「真的講得很好」。

最後總統還拜託兩位里長；總統說，最感謝是兩位里長，兩個很會講話，如果是這樣，「要拜託你們兩個給我們助選，幫忙宣傳，讓市長政績不只看得到、感受得到，也值得再次投票給他，讓他再次連任」。

(中時 )