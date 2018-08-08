至尊「校長」譚詠麟首度攻蛋 美聲天后A-Lin任特別嘉賓

2018年08月08日 14:59 時報周刊 張毓琪

譚詠麟（阿倫），將為他的「銀河歲月40載世界巡迴演唱會台北站」強檔登場，九月份在台北小巨蛋開唱的他將會是「台北小巨蛋歷來個人演唱會最高年級的藝人」、也是「台北小巨蛋史上最高資歷的華人流行音樂歌手」，對此多項特殊榮耀，阿倫笑說：「打破紀錄也是沒想法，我唱這麼多年，資歷一定在，但，我永遠保持25歲心態，永遠保鮮，也就沒有太覺得有什麼差別了。」

永遠25歲的阿倫，本身就是一部流行音樂風雲史：「真的是經歷流行音樂世紀好個幾代，我初期是五人的「溫拿」，是樂團形式，後來流行歌手也拍電影，我在全亞洲發行專輯，也在台灣和香港拍電影。之後樂壇開始有了大型的世界巡迴演唱會，我也不停的世界巡演，忙碌的工作蠟燭兩頭燒。到現在為止的我是香港紅館開唱保持最多場次紀錄的歌手，演唱會已是我工作的一部分。」就是喜歡唱歌，唱歌成了我終身最愛的職業，「不論台上台下，唱歌就是我靈魂裡最重要的一部分，我生命中的最愛。」

早在歌手被尊稱「老師」之前，其實譚詠麟已被尊稱「校長」，被稱讚唱功一流。阿倫是香港樂壇的神級人物，當年同期的音樂夥伴如今早已退休或離開，心情感受如何？他表示，香港同期退休的退休，年代終究也不一樣了，「我常常說樂壇5年一代，歌迷5到6年換一代，一直以來我比較幸運，全程我都參與，每一個5年都有參與，已經經歷8個年代。『銀河歲月40載』 的演出一直在巡迴演出，此次來台灣開演唱會，圓了我多年以來最重要的心願。」

阿倫表示非常感念台灣歌迷，為了此次演出特別準備給歌迷朋友們三分之一超強爆發串燒金曲，舞曲情歌傳唱大街小巷帶動流行樂風，與大家一起現場感受阿倫的音樂魅力。他表示，此次演唱會舞台設計、造型服裝都將在台灣全新製作，希望給歌迷一個很特別及有愛情故事的演唱會。主辦的寬魚國際執行長「寬姐」邱瓈寬笑說，等了四十年，終於等到「校長」譚詠麟來台，給大家「愛的教育」，讓大家滿滿的感受愛，與情歌的威力。

阿倫說：「這次的演唱會讓我特別的期待與開心，回到最愛的地方與老朋友們見面，過去在台灣的回憶讓我點滴在心頭，到時候就像是老友聚會，我們一起舞上台下唱著歌，當然還有新朋友們，我要滿足不同世代的樂迷，也不斷和新一代歌手合作，這是我必須堅持的努力方向。台北站會有台北專屬的特別嘉賓A-Lin，我們會台上合唱。我已經等不及九月十五日在台北小巨蛋和大家見面。」。

「2018譚詠麟銀河歲月40載世界巡迴演唱會」台北站將於9月15日晚上在小巨蛋演出，7月18日中午12點ibon售票開賣，票價最高4800，最低800，可洽主辦單位「寬魚國際」、協辦單位「環球音樂」。

(時報周刊)