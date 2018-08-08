清大前校長：不尊重大學自主 這是很嚴重的問題

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旺報

台大校長遴選事件懸宕未解，中研院院士、前清大校長陳力俊近日在一場演講中表示，既然《大學法》對於公立大學校長遴選、聘任等流程，都做出清楚的規範，基於對大學自主理念的尊重，「大家都要堅持立場」，台大自1月5日遴選出新校長，迄今卻未能獲得聘任，「我們這個社會這麼不講是非，是很嚴重的問題。」

陳力俊以歐洲經驗來說明，他在演講提到，歐洲有800多所大學加入「歐洲大學協會」（European University Association，英文簡稱EUA），並且對於衡量大學自主（University Autonomy）項目也做出很明確的規範，其中包含組織、財務、人事與學術4大面向、23個項目。

陳力俊指出，依照「歐洲大學協會」的做法來看，其中4項主要規範，第1項為「組織自主」 (Organizational Autonomy)，當中涉及遴選校長的程序、標準、罷免校長的程序、校長任期、在治理機構的組成與規則，決定學術結構以及創建各種法人的能力。

至於第2項為「財務自主」 (Financial Autonomy)，包括公共補助資金的期限和類型、保持盈餘的額度、借款的額度、擁有自己的建築物、對本國或者歐盟的學生收取學費的自主能力，以及對非歐盟國家的學生收取學費的自主能力。

第3項是「人事自主」 (Staffing Autonomy) ，包括決定高階學術人才和高階行政管理人才的招聘程序、薪酬、解聘和晉升的能力。第4項則是「學術自主」 (Academic Autonomy) ，包括學生總體人數、挑選學生、引入或者終止學程、選擇教學語言、選擇品質保證機制和提供者以及設計學位學程內容的自主。

陳力俊認為，若以這些準則來看，目前台灣各大學幾乎無自主性可言。台灣於2005年在朝野努力下，新修《大學法》，將原來「二階段遴選」，改成「一階段遴選」，這是正確的方向，但自今年1月5日台大遴選委員會選出校長後，教育部在半年後仍遲遲不發聘，可見大學自主最基本的準則也沒有受到尊重，「我們這個社會這麼不講是非，是很嚴重的問題。」

(旺報 )

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