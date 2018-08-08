華視優惠退離80人 工會：員工努力遭到無情對待

2018年08月08日 15:08 時報周刊 林彥君

華視工會齊喊口號。（林彥君攝）

華視工會8日在華視大樓前抗議。（林彥君攝）

華視總經理莊豐嘉在工會活動後回應媒體。（林彥君攝）

華視工會8日聚集在華視大樓前抗議，包含中視工會、台北市產業總工會、中央社工會自由時報工會等到場聲援，華視工會表示，今年3月華視高層經歷人事震盪，總經理莊豐嘉在就任後第一次董事會提出「報告組織再造與人力精實計畫」， 之後要將節目部製搭景業務外包、同仁資遣，人力精實計畫，將在15日前從全體員工580人中，預計優離、優退80人「瘦身」，若自主申請人數未達，將有數十位員工被資遣，華視工會認為：「美其名是優惠離退，但按照計劃，若自主申請離退人數不足，就要強制資遣」。

在華視完成世足賽轉播後，總經理向全體員工發信強調：「華視不是安養院」，工會表示，華視員工不反對優離、優退，而是反對用粗暴的方式逼退員工，工會常務理事馬履芸氣憤說：「今天公司虧損，絕對不是因為人力成本，而是錯誤政策及經營不善」，認為員工在職場上努力，不該遭到公司無情對待。

工會認為，華視在12年換10位總經理，營運績效問題應出在高層，不應拿基層開刀，並提出訴求，「一、優離退方案執行過程中謹守鼓勵不強迫原則，不得有逼退、開列名單之舉措，二、收回人事精實計畫，不裁員、不減薪，三、提出完善節目政策規劃，並向同仁公告，四、敦促政府盡速完成民股買回、解決華視定位問題」。

而華視自2006年納入公廣集團，歷任政府均未處理民股買回問題，也未獲得政府經費挹注，導致經營團隊更換頻繁，政策難以延續，遑論長程規劃、永續經營，光是人事緊縮政策，12 年來就提出6 次，讓工會不禁懷疑：「難道這就是政府的公廣經營方針?」

對此莊豐嘉表示，公司希望轉型而非瘦身，目前華視虧損已達資本額的一半以上，實收資本額16億9064萬元，至2017年12月31日累積虧損10億860萬元，達59.66％，他無法檢討過去總經理的經營模式，他表示：「華視每年要向銀行貸款3億元，來完成隔年薪資發放及營運，今年銀行要求還本金6000萬元及200多萬元利息，5年償還」。

莊豐嘉說：「優惠離退人數預計80人，但實際會依據工作考績調整」，他認為公司的錢是人民納稅錢，而有些員工沒有業務可做，「上班刷卡沒事，下班刷卡」，目前也沒有自製的戲劇讓員工完成，人力閒置，華視以前被稱為綜藝戲劇王國，「但這10幾年來，連《春風愛河邊》號稱自製也是外製，並沒有公司同仁參與，自製戲劇計劃明年才會開拍」。

(時報周刊)