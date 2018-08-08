莊嘉慧返家過父親節 台中慈濟護理之家圓父女情

社工推著坐輪椅的莊嘉慧返回老家過父親節，莊爸（右）看到愛女，難掩激動情緒。（王文吉攝）

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社工準備蛋糕及祝福卡片，代替莊嘉慧盡孝心。（王文吉攝）
莊爸、莊媽親吻愛女莊嘉慧臉頰。（王文吉攝）
正努力抗癌的莊爸莊昭明（左）談起特別的父親節，感觸格外深刻。（王文吉攝）
莊爸莊昭明（右）盼到愛女回家，伸手摸摸她的手，淚水在眼眶打轉。（王文吉攝）

廣三SOGO槍擊案受害人莊嘉慧日前住進台中慈濟護理之家，不久後，爸爸莊昭明竟發現罹癌，人生再度陷入低潮。父親節前夕，護理之家安排「圓夢計畫」，特別準備蛋糕、卡片，帶著莊嘉慧回到莊家盡孝心，向來寡言的莊爸看見愛女回來，眼眶含淚，感動盡在不言中。

19年前，莊嘉慧無辜遭受槍擊波及，失去腹中胎兒，自己也變成植物人，莊爸、莊媽不離不棄多年，直到今年母親節前一天，由台中慈濟護理之家接手照護，莊爸、莊媽看著愛女的褥瘡在專業照護下痊癒，攣縮的雙手也因固定復健放軟，好不容易才放下心中大石。

但人生起伏，任誰都難以預料，莊爸爸不久後因罹癌而展開化學治療。護理之家在父親節前夕，安排「圓夢計畫」，帶著坐輪椅的莊嘉慧，回到烏日莊家過節，莊爸認真地看著愛女的臉，伸手摸摸她的手，淚水在眼眶打轉。

社工拿出父親節蛋糕、手作祝福卡片，眾人唱歌營造熱鬧氣氛，莊爸、莊媽也在愛女的臉頰獻上一吻。莊昭明談起特別的父親節，感觸格外深刻，他說，「很高興嘉慧回來，我身體沒有很好，可以看看嘉慧，也放心有人把她照顧得很好，我會樂觀面對病痛挑戰。」

莊媽媽熊玉蘭說，另一半個性木訥，向來不擅言詞，家庭活動幾乎都缺席，莊爸是稱職聽眾、觀眾，依他以前的個性，這類活動問他的意見，都是婉拒收場，這次難得同意參與，應是面對疾病考驗，心境轉變，更珍惜當下。

護理之家社工師江怡汎指出，這次帶莊嘉慧回到她從小居住的地方，主要是莊爸健康出狀況，藉著父親節回家看爸爸，幫她盡點孝心，雖說莊爸個性比較不擅於表達感情，但看見他眼眶裡的淚水跟表情，顯然心裡也被打動，未來會持續協助照護莊嘉慧，讓家人都放心。

(中時 )

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