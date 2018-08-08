藍黨團轟黨產會目無法紀 草率追殺救國團

國民黨立法院黨團8日舉行「完全執政完全胡搞！黨產會目無法紀草率追殺救國團」記者會，黨團書記長曾銘宗（右）、首席副書記長吳志揚（左）抨擊黨產會是個目無法紀，衹顧追殺政敵的鬥爭工具。（姚志平攝）

友善列印
中時
楊佳穎、

不當黨產處理委員會昨日宣布，認定救國團為國民黨附隨組織，全面凍結救國團名下56.1億的財產；救國團隨即表達抗議，將提起司法訴訟。對此，國民黨立院黨團8日舉行記者會抨擊，黨產會罔顧台北高等行政法院與最高行政法院日前才做出「釋憲中暫停訴訟」的裁定，草率「處決」救國團，再次證明黨產會是個目無法紀、只顧追殺政敵的鬥爭工具。

黨團書記長曾銘宗指出，被認定為國民黨附隨組織的欣裕台與中投公司案，台北高等行政法院裁定「在司法院大法官就聲請解釋案作成解釋公布前，停止訴訟程序」，而黨產會不服提抗告，最高行政法院8月2予以駁回，此裁判精神說明在大法官未就黨產會的成立及運作是否有違憲做出解釋前，黨產會應基於憲法保障人民財產精神，暫停對所謂不當黨產的認定與專橫凍結他人資產，以免興訟而浪費司法資源。

曾銘宗批評，黨產會把「聽證會」當過場，片面選擇對自我有利的歷史認定，卻刻意忽視救國團提出的法律事實，違反憲法與《中央行政機關組織基準法》，再次固執地做出錯誤的處分書，本質上就是視「依法行政」為無物，追殺政敵無極限，行徑跟土匪沒兩樣。

首席副書記長吳志揚則說，黨產會成立以來「專辦」國民黨，因而引發的司法訴訟，幾乎全以敗訴收場，如今面臨「釋憲裁示」仍不知反省，還繼續胡搞；在選舉到來前快速解決救國團，企圖博正義之名為當權者添妝，只是坐實「鬥爭工具」的惡名而已。

(中時 )

涂醒哲報告政績 蔡英文：印象最… 蔡政府執政下時局穩定？柯P：風…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。