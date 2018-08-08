藍黨團轟黨產會目無法紀 草率追殺救國團

2018年08月08日 15:12 中時 姚志平 楊佳穎、

不當黨產處理委員會昨日宣布，認定救國團為國民黨附隨組織，全面凍結救國團名下56.1億的財產；救國團隨即表達抗議，將提起司法訴訟。對此，國民黨立院黨團8日舉行記者會抨擊，黨產會罔顧台北高等行政法院與最高行政法院日前才做出「釋憲中暫停訴訟」的裁定，草率「處決」救國團，再次證明黨產會是個目無法紀、只顧追殺政敵的鬥爭工具。

黨團書記長曾銘宗指出，被認定為國民黨附隨組織的欣裕台與中投公司案，台北高等行政法院裁定「在司法院大法官就聲請解釋案作成解釋公布前，停止訴訟程序」，而黨產會不服提抗告，最高行政法院8月2予以駁回，此裁判精神說明在大法官未就黨產會的成立及運作是否有違憲做出解釋前，黨產會應基於憲法保障人民財產精神，暫停對所謂不當黨產的認定與專橫凍結他人資產，以免興訟而浪費司法資源。

曾銘宗批評，黨產會把「聽證會」當過場，片面選擇對自我有利的歷史認定，卻刻意忽視救國團提出的法律事實，違反憲法與《中央行政機關組織基準法》，再次固執地做出錯誤的處分書，本質上就是視「依法行政」為無物，追殺政敵無極限，行徑跟土匪沒兩樣。

首席副書記長吳志揚則說，黨產會成立以來「專辦」國民黨，因而引發的司法訴訟，幾乎全以敗訴收場，如今面臨「釋憲裁示」仍不知反省，還繼續胡搞；在選舉到來前快速解決救國團，企圖博正義之名為當權者添妝，只是坐實「鬥爭工具」的惡名而已。

(中時 )