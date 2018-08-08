玖壹壹洋蔥百萬車遭破窗行竊 竊賊抓到了

2018年08月08日 15:24 中時 盧金足

李嫌騎乘重機車涉案，外型身材瘦高、穿黑上衣外罩雨衣、戴西瓜皮安全帽的特徵，警方以車追人，逮捕到案。（盧金足翻攝）

36歲李姓竊嫌（中）7日晚間在西區要去騎機車時，被眼尖的第一分局西區所執行勤務人員查獲落網。（盧金足攝）

本土饒舌團體《玖壹壹》成員洋蔥5日下午在7期商圈附近停車，百萬雙B車遭人擊破車窗，車內財物失竊，台中市警察局第6分局8日宣布破案，36歲李姓男子當天騎乘機車靠近被害人車輛，竊取財物後離去，計得手400元，擊破雙B百萬名車價值4萬元的車窗，由於李嫌居無定所，警方將涉嫌人影像及特徵通報全市各警察單位攔查追緝，7日晚間李嫌由第一分局西區所執行勤務人員查獲，通報專案小組前往共同偵辦，全案警詢後將李嫌移送台中地檢署偵辦。

《玖壹壹》成員陳姓男子（藝名洋蔥）5日下午4時將汽車停放惠來路三段、西屯路口附近，與友人吃完小火鍋後，下午五時30分前往開車時發現該車左側車窗被鈍器打破，竊嫌獨自騎機車犯案，利用鈍器擊破車窗，才5秒鐘時間得手，放置於車內座椅上的包包遭竊，車內財物包括信用卡、提款卡及400元現金，還有行車記錄器遭竊，警方獲報後立即通知鑑識人員採證，啟動偵查。

台中市警察局第六分局接獲陳男報案後，立即派遣鑑識人員前往採集現場跡證，並成立專案小組，積極調閱監視器影像釐清嫌疑人，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

台中市警察局第6分局偵查隊長陳春安指出，李嫌有10多項竊盜刑案資料，平日無所事事沒有工作，因缺錢花用而隨機找尋停放路邊車輛伺機作案。（盧金足攝）

《玖壹壹》成員洋蔥5日到台中7期商圈停車，車窗擊李姓竊賊擊破，台中市警察局第6分局7日晚間即逮捕李嫌。（圖／摘自臉書）

專案小組指出，由於案發現場無直接拍攝的監視器，警方依車輛停放至發現遭竊的時間點，調閱周遭店家監視器，過濾分析嫌疑人特徵，經調閱多處路口監視器，發現犯嫌1人騎乘重機車涉案，外型身材瘦高、穿黑上衣外罩雨衣、戴西瓜皮安全帽的特徵，經查詢重機車車籍後，確認李姓男子涉嫌。

警第6分局偵查隊長陳春安表示，李嫌有10多項竊盜刑案資料，平日無所事事沒有工作，因缺錢花用而隨機找尋停放路邊車輛伺機作案，李嫌供稱當日發現該車座椅有放置包包才破壞車窗行竊，所竊得的現金400元已花完，「洋蔥」的身分證件及行車紀錄器都隨手丟棄到附近大排水溝。

專案小組強調，能順利查緝李嫌到案，除了積極調閱監視器發現涉案嫌犯外，政府推動安居專案民力提供情資發揮很大效用，還要歸功於警察團隊通力合作，加上第一分局西區所同仁共同協助，順利在短時間內查緝李嫌到案。警方呼籲民眾貴重物品應隨身攜帶，勿留置於車上或機車置物箱，避免宵小有機可趁而伺機作案，確保民眾財物安全。

(中時 )