被蔡英文認證白目 涂醒哲：不會把好處給樁腳

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民進黨中常會今邀請嘉義市長涂醒哲報告政績，會中包括身兼黨主席的蔡英文總統話題都打繞著涂醒哲到底是不是「白目市長」；涂醒哲會後受訪表示，他白目主要是認人的問題，以及不大會把好處給樁腳或一些他們認為很重要的人士。

今天中常會中，不僅總統「認證」的白目市長，連在場的里長也這麼認為；涂醒哲會後受訪指出，憨慢說話有分兩種，一種是不大會昧著良心講謊話，前衛生署長李明亮說，當醫師的習慣不會講謊話，但有時候真話又不能說，所以蠻辛苦的。因為當醫師如果講謊話，雖然很好聽，但三周後病人還是死亡，那也沒有用，「我已習慣都講真話」，有成果才開始講，不會計畫還沒有成果就講，因此這部份他的確可能需要改進。

涂醒哲說，「這種講好聽話，我是比較差」，但要講合乎邏輯的，事情講清楚，這個他沒有問題。因此不會講話，大概是對於市民，樁腳，社會上領導人，會覺得「你都不會講我的好話」的這種，而如果要講政績，應該還可以講得很清楚。

至於被總統說白目，到底是哪裡白目？涂醒哲說，白目主要是認人的問題，以及不大會把好處給樁腳或一些他們認為很重要的人士，有些人可能會有一點覺得不受到足夠的重視，這個可能是白目原因之一，「當然有人認為我們醫生已經看了第三次，你為什麼還沒有認出我來，或者整個團體中，為什麼沒有特別來跟我打招呼，而是一視同仁，這個他也會認為我是很白目」，這個部分他的確需要再來改進。

(中時 )

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