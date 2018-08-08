陸成立國家科技領導小組 李克強領軍

2018年08月08日 16:17 旺報 陳政錄

中美貿易戰期間積極走訪歐洲、日本，聯繫南韓促進合作關係的大陸國務院總理李克強，在假疫苗事件稍稍停歇之際，又有新工作，接任國務院新成立國家科技領導小組組長。被外界視為大陸為從關鍵科技技術實力上，擺脫美國制約，力拼成為科技大國的重要舉措。

中國國家政府網8日公告訊息顯示，國務院辦公廳於7月28日已發布內部文件，成立國家科技領導小組。公告稱，按照深化黨和國家機構改革統一部署，根據議事協調機構調整有關安排和工作需要，國務院決定將國家科技教育領導小組，調整為國家科技領導小組

成員方面，國家科技領導小組組長由李克強勝任，重要智囊、國務院副總理劉鶴擔任副組長，辦公室主任由科技部部長王志剛兼任。

發展改革委主任何立峰、教育部部長陳寶生、工業和信息化部部長苗圩、財政部部長劉昆、人力資源社會保障部部長張紀南、農業農村部部長韓長賦、人民銀行行長易綱、國資委主任肖亞慶、中科院院長白春禮等擔任小組成員。

該領導小組主要職責為研究、審議國家科技發展戰略、規劃及重大政策；討論、審議國家重大科技任務和重大項目；協調國務院各部門之間及部門與地方之間涉及科技的重大事項。同時，國家科技領導小組辦公室設在科技部，承擔領導小組日常工作。

(旺報 )