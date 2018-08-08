柯P自詡還債市長 卻遭議員質疑「開源能力」

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台北市長柯文哲今下午到市議會進行「總預算及第2次追加減報告」。因柯經常自詡會還債，且已經還債520億，讓北市脫離「千億債務俱樂部」，也引來不少議員引用今年北市審計處「地方總決算審核報告」內容指，除了節流，北市府針對開源有什麼措施？以及應說明清楚外界針對清償債務的諸多質疑。

審計處報告對北市府提出的審核意見中提到，自籌財源雖占歲入決算數6成以上，但金額及比率逐年下滑，「宜加強開源，落實地方財政自主」；第二預備金編列及動支情形未盡周延；另外就是年度歲入、歲出未結清款項已經較往年降低，但保留金額仍然龐鉅，應提升執行及收繳能力。

北市議員徐世勳質詢時表示，審計處報告指出北市自籌性經費逐年下降，那市府究竟打算如何開源？柯文哲回應，地方財源現在只剩地價稅、房屋稅等比較固定，營業稅都給中央，他認為這樣的財政畫分有問題，因為像台北市發展比較成熟，沒有多少土地可以做BOT設定地上權；財政局長陳志銘則補充，中央補助款的確變少，依賴中央的程度越來越低。

柯文哲進一步說，市有財產如果分散給各局處，運用效率會變差，應該統一看要委外還是怎麼做，以便更有效獲取利益。針對二備金編列能否標準化，他則說，預備金還是預備在那邊，大概10億左右，但會嚴格審查、不會亂用，沒用就繳庫。

親民黨議員黃珊珊也要求，台北市有很多資產沒有活化，應該解決，且全球大都市少有像台北市一樣，住家比商辦貴，可見商業不發達，市府應更有效做到開源，讓商業繁榮起來。

議員李慶元則質疑，柯文哲稱還債520億，到底多少是來自稅收增加，多少來自於節流？陳志銘說明，稅收增加所還的金額是198億，其餘318億是透過編列債務還本預算，另外還有4億來自債務基金賸餘；至於審計處報告指保留金額仍過高，是因若替前任市長辦理決算，保留數就會上去。

(中時 )

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