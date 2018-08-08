蔡總統將贈巴拉圭新總統木雕 象徵邦誼生生不息

2018年08月08日 15:39 中時 陳建瑜

蔡英文總統周日即將出訪，出席巴拉圭新任總統就職典禮，總統府為此量身打造贈送禮品，巴拉圭現任總統卡提斯因暱稱「公雞」，因此蔡總統將贈送象徵「一支獨秀」，命名為「領先群倫」的白瓷；另外，新總統阿布鐸則將獲以樹木、葡萄、鳥，象徵生生不息，以「空間」命名的木雕作品。

總統府今公布「同慶之旅」元首禮品，在巴拉圭部分，府方準備由台灣著名琉璃及白瓷工藝大師王俠軍所作，命名「領先群倫」的白瓷。由於卡提斯的暱稱為「公雞」，因此作品取意公雞一枝獨秀，領先群雄之意，搭配紅色領巾，亦符合執政黨「紅黨」色彩。

另外，由於雞在台灣農業社會有辛勤顧家的象徵，符合台灣精神，亦對卡提斯有祝福與致敬之意。

新任總統阿布鐸部分，由彰化鹿港工藝大師黃紗榮所作，以 「空間」為名的木雕作品，外觀主要以樹木、葡萄、葡萄藤葉及鳥，象徵生生不息、活力飽滿，以圓形的樹木環繞造型，寓意圓融福氣，藉此祝賀阿布鐸執政順利、巴國繁榮興盛。

從事木雕50年的黃紗榮表示，這次他聽說總統要去巴拉圭，因此特別選上述作品，祝賀阿布鐸執政圓滿成功。

此外，木雕作品上的葡萄及鳥喻意台灣為水果王國及鳥類王國，並蘊含台巴政府皆重視生態永續發展之意。

府方也準備一壺二杯贈送阿布鐸夫人席凡娜，由鶯歌重要陶藝大師張美雲所作，以全鎏金製作，牡丹為主體，搭配台灣藍鵲把手造型，寓意席凡娜慈暉滿照，富貴吉祥，幸福美滿。

貝里斯部分，蔡總統將致贈貝里斯總理巴洛，由高雄旗津在地陶瓷「1300」創辦人及藝術總監沈亨榮所作，以「雁領群雄」為名的瓷器作品，以雁為主體，象徵群雁啟航，向夢想前進。

沈亨榮指出，「1300」工作室成立21年，在台灣從事很多公共藝術，12年前開始專作瓷器，希望在台灣傳承。這件「雁領群雄」的概念是領頭雁帶著團隊往前，象徵兩國互相扶持。

(中時 )