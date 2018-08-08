東信路埋管回填「路不平」民怨險象環生

基隆市信義區東信路自崇法街口至信義國中段，因為施作自來水管汰換工程而回填路面，卻導致路不平的情況發生。（張穎齊翻攝）

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基隆市信義區東信路自來水管線已使用40餘年，台灣自來水公司日前剛完成管線主體的汰換工程，並由承包商暫時將挖管線的路段進行「假性修復」，怎料卻出現「路不平」的情況，民眾紛紛抱怨實在太危險。議員韓良圻邀集相關單位會勘，要求施工單位8月底前將路面重新鋪平完成，台水則說明會盡快趕工。

基隆市是全台漏水率最高縣市，台水降低漏水率，去年8月起耗資2000多萬元籌辦東信路（崇法街口至信義國中段）的水管加壓汰換工程，近期終於完成自來水管線主體的汰換，使得漏水率降低，住宅進水更加穩定。但承包商因為在施做回填的假性修復時，路面卻十分不平，引起民怨。

台水一區處基隆服務所主任林夢熊指出，該路段的自來水管線至今已使用超過40年，期間多次發生漏水，且都有即時搶修，無奈路面狹隘、地下管線及纜線複雜擁擠，導致搶修作業既困難又費時。

林夢熊說，目前已將新的主體管線埋設汰換完成，並施作假性修復，不過卻和原有的路面形成「鋸齒狀」的不平現象，水公司會督促承包商盡快將路面整體重新刨鋪，同時配合基隆市政府工務處辦理路基全面改善，並趕在8月底前施作，還給民眾一條安全又平穩的道路。

韓良圻表示，台水為換管線而挖掘道路，前後已經1年，但因回填導致路面不平，每天經過東信路的車流量非常高，造成民眾不便，多有怨言，他希望各纜線單位應盡快完成汰換及埋設工程，並要求在8月底前將路面重新鋪平完畢，且比照示範道路規格，2年內不得再申請挖掘。

(中時 )

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