遭控拿千萬人民幣不辦事 阿沁臉書發聲明澄清

2018年08月08日 15:53 中時電子報 蘇士亨 、 張怡文

為解決演藝圈人才斷層問題，F.I.R.吉他手阿沁5年前創辦TPI星光學院，2015年又成立TPI星光學院，八日卻遭爆利用金主集資千萬人民幣後，疑似拿錢不辦事，對此報導阿沁發聲明駁斥，並指此爆料多屬子虛烏有，已正式委請律師去函要求公開道歉，否則將依法辦理。

阿沁稍早在臉書發出聲明，他表示：「針對今天媒體報導嚴重損害我名譽，所有指控皆非事實，已正式提請律師進行法律處理」，此外針對媒體報導內容做出澄清，他表示從頭到尾只有一位投資人匯出人民幣50萬，但文國洋無法在兩個月完成大陸公司註冊登記，致使音樂學校無法開展，當下已將金額全數退回給投資人，並強調自己從未拿到任何金額。

阿沁臉書全文。(圖/阿沁臉書)

據《鏡週刊》報導，文國洋爆料阿沁曾找他幫忙集資，沒想到拿了千萬資金後，遲遲未見阿沁成立公司、人力等動作，卻繼續集資人民幣500萬，文覺有異便暫停籌募第3筆款項，也要求退回之前所拿資金等等行動，阿沁則先透過華研唱片回應，表示爆料是子虛烏有，並保留法律追訴權。

對於文國洋向周刊爆料，「才簽約三天，阿沁的狼牙就出現」、「只拿錢不辦事」等指控，阿沁痛批控訴都是子虛烏有，只有一件事與事實符合，反倒是他(文國洋)拿到人民幣135,000元，迄今卻違反承諾未歸還本人，因此委請律師去函要求立即公開道歉，若未配合辦理恐涉嫌之刑事毁謗罪責。

(中時電子報)