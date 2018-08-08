警政署長探視重傷小女警 縣長建議：減少道路追逐

彰化年輕女警值勤被撞飛受重傷，彰化縣長魏明谷與警政署長陳家欽在彰基副院長周志中、彰化縣警察局長林順家等，8日中午前往彰化基督教醫院慰問慰問。（吳敏菁翻攝）

友善列印
中時

彰化縣和美警分局22歲吳姓女警，7日11點騎警用機車巡邏，正在追一輛違規機車，左轉卻遭轎車撞成重傷，右腳一度粉碎性骨折，歷經6個小時手術順利接回，彰化縣長魏明谷和警政署長陳家欽等8日特地前往彰基探視，致贈慰問金，對於吳員因公受傷感到難過與不捨，稱讚她「很勇敢！」，也指出提升違規駕駛的罰則仍有討論空間。

彰化年輕女警值勤被撞飛受重傷，掀起網路群起關注，彰化縣長魏明谷與警政署長陳家欽在彰基副院長周志中、彰化縣警察局長林順家、縣府社會處長黃淑娟等人陪同下，於8日中午前往彰化基督教醫院慰問慰問。

警政署長陳家欽表示，轉達內政部長徐國勇對同仁的關懷及慰問之意，並為女警加油打氣，提醒執勤當中還是以自己的安全為首要的考量和，陳家欽在與芳如父母親交談之間，也對於家屬愛無私的精神感到敬佩，父母不捨，但對於女兒奮不顧身認真執勤行為，仍引以為榮，為希望能藉由其女兒的案例，轉為正向力量，將勇無懼的精神傳達給各同仁。

魏明谷指出，員警高速行駛緝捕嫌犯的當下，對自身及用路人構成極大生命威脅，建議可增設路口監視器及警備車加裝行車紀錄器等裝置，運用科技辦案，在追捕緝凶過程都有記錄下來，減少道路追逐過程，降低車禍發生率。期望未來積極提升電子設備，有利於警察執行勤務，保障生命安全，也不會影響無辜的第三人。

警政署長陳家欽進一步指出，道路交通安全條例第60條雖已修法通過，「對於駕駛汽車有違反本條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者」，雖然有提高至1萬以上到3萬以下罰緩，但是這個個案也是警察同仁發現可疑要檢查，對方還是逃逸，所以造成這樣的結果，認為還是有提升罰則的檢討空間。

(中時 )

護理師奪3命夫嗆賠30萬 士官長遺… 國文女師上課摳腳皮 嗆全班「我…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。