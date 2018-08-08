警政署長探視重傷小女警 縣長建議：減少道路追逐

2018年08月08日 16:16 中時 吳敏菁

彰化縣和美警分局22歲吳姓女警，7日11點騎警用機車巡邏，正在追一輛違規機車，左轉卻遭轎車撞成重傷，右腳一度粉碎性骨折，歷經6個小時手術順利接回，彰化縣長魏明谷和警政署長陳家欽等8日特地前往彰基探視，致贈慰問金，對於吳員因公受傷感到難過與不捨，稱讚她「很勇敢！」，也指出提升違規駕駛的罰則仍有討論空間。

彰化年輕女警值勤被撞飛受重傷，掀起網路群起關注，彰化縣長魏明谷與警政署長陳家欽在彰基副院長周志中、彰化縣警察局長林順家、縣府社會處長黃淑娟等人陪同下，於8日中午前往彰化基督教醫院慰問慰問。

警政署長陳家欽表示，轉達內政部長徐國勇對同仁的關懷及慰問之意，並為女警加油打氣，提醒執勤當中還是以自己的安全為首要的考量和，陳家欽在與芳如父母親交談之間，也對於家屬愛無私的精神感到敬佩，父母不捨，但對於女兒奮不顧身認真執勤行為，仍引以為榮，為希望能藉由其女兒的案例，轉為正向力量，將勇無懼的精神傳達給各同仁。

魏明谷指出，員警高速行駛緝捕嫌犯的當下，對自身及用路人構成極大生命威脅，建議可增設路口監視器及警備車加裝行車紀錄器等裝置，運用科技辦案，在追捕緝凶過程都有記錄下來，減少道路追逐過程，降低車禍發生率。期望未來積極提升電子設備，有利於警察執行勤務，保障生命安全，也不會影響無辜的第三人。

警政署長陳家欽進一步指出，道路交通安全條例第60條雖已修法通過，「對於駕駛汽車有違反本條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者」，雖然有提高至1萬以上到3萬以下罰緩，但是這個個案也是警察同仁發現可疑要檢查，對方還是逃逸，所以造成這樣的結果，認為還是有提升罰則的檢討空間。

(中時 )