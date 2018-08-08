賴揆首提選後規劃 擬修《財劃法》

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中時

行政院長賴清德上任後拋出行政區重劃及《財政收支劃分法》修正，賴揆在接受《財訊》專訪時首度明確表示，將在年底9合1選後提出政院版財劃法送到立院審查。

《財政收支劃分法》修正攸關地方政府財源分配，在選舉年高度爭議，賴揆上任至今並未提及修法時程，但賴揆接受專訪時說，目前因為縣市長選舉，不利於討論，將等年底選完後，不管是連任或新任縣市長，都代表新民意，屆時再將政院版財劃法修正案送到立院審查。

賴揆並說，如果改變目前中央統籌稅款制度，讓各地方自已招商自已收稅金，那台北市一定收最多，而條件較差的縣市只會愈來愈差，如果沒有中央給地方的管道，勢必有一些縣市會比現在苦。

另外，賴揆也提及，現在國際上正要全面實施CSR（肥咖條款），台商在境外的資金確實有回流需求，未來希望這些資金可以投入5＋2產業，前瞻基礎建設、長照、都更等標的，政院正研議這項政策，「年底前要有結果」。

對於綠委建議減稅吸引台商回流，賴清德認為，台灣目前不缺資金，目前銀行業存款達42兆元，放款僅26兆元，大有16兆爛頭寸，而且台灣每年超額儲蓄非常高，達14.2%，光這部分就多出2.5兆元資金，換句話說，「台灣錢很多，資金是充足的」。

(中時 )

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