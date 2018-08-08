4.8萬薪水太低可跟老闆抗爭？陳偉杰：行政院應設立1688反低薪、要加薪專線電話！

圖／國民黨青年部提供

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中時電子報
綜合報導

賴清德說台灣勞工月均薪約有4.8萬元，鼓勵民眾「如果領不到，可以跟老闆說給的太低！」引起各方爭議，新北市議員參選人陳偉杰說「年輕人不只酸爆還氣爆！大罵賴清德不知民間疾苦！」他具體建議行政院應該比照台北市的1999市民服務專線，設立1688(我要發發)，反低薪、要加薪專線電話，讓領不到4.8萬元又不敢反抗老闆的民眾都打來投訴，請行政院幫忙打電話要求加薪。

陳偉杰在大學教書多年，非常清楚年輕人面對的經濟困境是什麼。他說台灣目前有超過80萬名大學生背負學生貸款，但是他多數學生都沒辦法在大學四年內繳清貸款，往往揹著學債進入社會，結果呢？陳偉杰說「台灣企業對社會新鮮人並不友善，「低起薪」的情況始終沒有改變」。主計總處調查資料顯示，2017年畢業生初入社會的平均起薪只有2萬6,619元！

再從各校畢業生調查資料來看，陳偉杰分析「其實就算工作兩三年後，多數年輕人薪水調高幅度有限，很多人還是領月薪三萬出頭，扣掉吃、住、交通費、娛樂費等，根本所剩無幾」。以前常聽到「月光族」，表示薪水到月底就用光光，現在物價漲，什麼都貴，陳偉杰說他有很多學生畢業後還是選擇住在學校附近，至少吃住便宜，能省則省，很多人根本等不到月底，月中就荷包空空了！

賴清德脫線的發言，不知勞工疾苦，無法體會現在年輕人賺錢有多辛苦，老闆不加薪卻拼命加工作，低薪狀況嚴重，陳偉杰也建議賴院長上網多看看財政部、主計總處的調查報告，數據會說話！比如財政部2017年8月公佈的 「由財稅大數據探討臺灣近年薪資樣貌」，大費周章運用全國納稅人的薪資所得進行分析，其中就指出了， 台灣有超過四成的勞工只領2-3萬，屬於「低薪族群」，而且在年齡組成上，21-40 歲的人佔了75% 的絕對多數！真的能像賴院長說的都跟老闆抗爭嗎? 陳偉杰建議行政院趕快設立1688(我要發發)反低薪、要加薪專線電話，賴院長應該拿出具體行動，不要只說風涼話。

(中時電子報)

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