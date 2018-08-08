獨》全台最新國際觀光飯店 台北士林萬麗酒店開賣

2018年08月08日 16:24 工商 姚舜

台北士林萬麗酒店的〈R BAR〉裝潢設計時尚現代，流洩著一股「潮Fu」。（攝影／姚舜）

台北士林萬麗酒店公共空間很寬敞，裝潢設計中西合璧、剛柔並濟。（攝影／姚舜）

台北又多了一家國際連鎖飯店！皇翔建設首度跨足觀光產業市場，在台北市士林官邸重劃區投資興建並委由萬豪國際經理管理的「台北士林萬麗酒店」(Renaissance Taipei Shihlin Hotel)今(8)日起正式試營運，這是是繼林口福朋喜來登飯店之後，萬豪國際旗下酒店品牌在台灣的第16個據點，更是台灣第一家「萬麗酒店」，飯店定位與裝潢設施，以及未來如何營運備受市場關注。

台北士林萬麗酒店館內全日餐廳〈士林廚房〉，除挑高很高，並有不同用餐區。（攝影／姚舜）

〈士林廚房〉的開放式廚房不只是大，而是「非常大」，客人可以清楚看見廚房烹調料理過程。（攝影／姚舜）

台北士林萬麗酒店全日餐廳〈士林廚房〉，天花板方圓交錯，而「方」與「圓」正是其裝潢設計重要元素。（攝影／姚舜）

台北士林萬麗酒店內的中餐廳〈萬麗軒〉，菜單主要供應江浙菜。（攝影／姚舜）

台北士林萬麗酒店的〈Tea Lab〉提供中式茶品與簡餐點心，客人並可預約由茶藝大師主持的茶藝課程。（攝影／姚舜）

台北士林萬麗酒店頂樓的無邊際泳池，擁有絕佳視野景觀，是飯店一大亮點。（攝影／姚舜）

台北士林萬麗酒店有104間客房，基本房型從9坪起跳。（攝影／姚舜）

台北士林萬麗酒店客房皆配有浴缸，臥室與浴室間藉由透明玻璃增加穿透感，使空間不顯侷促。（攝影／姚舜）

在浴缸上放置置物板讓客人泡澡時可看書或吃零食，是台北士林萬麗酒店的「小貼心」。（攝影／姚舜）

台北士林萬麗酒衛浴備品用的是日本品牌。（攝影／姚舜）

位在北市士林區、緊臨士林官邸的台北士林萬麗酒店，樓高9層擁 有104間客房，是皇翔建設取得市府BOT案後斥資25億元興建，並委由 萬麗酒店經營。總經理胡文几表示，飯店主要客源中，商務客占40％ ，其他為觀光休旅客層。國籍方面，歐美客占30％、日韓旅客占30％ ，東南亞與國人各占20％。由於飯店量體不大，加上有萬豪際訂房通 路與常客獎勵計畫護持，胡文几表示，營運後首年目標希望年均房價 在8,000元以上，年均住房率70％。

台北士林萬麗酒店連公共區域的廁所內都有「風景」。（攝影／姚舜）

台北士林萬麗酒店入住接待大廳北後牆面，以藝術裝置結合光與影呈現獨特氣質。（攝影／姚舜）

台北士林萬麗酒店宴會廳採光好並面對士林官邸花園，在此宴會可以直接賞景。（攝影／姚舜）

萬麗酒店每落腳一新城市，都試圖傳遞「趣意」、「地道」與「獨特」等3大品牌價傎。而為了「接地氣」並反應區域特色，台北士林萬麗酒店以「中西合璧」、「剛柔並濟」，以及「方圓交融」等元素和語彙為裝潢設計經緯，以反應士林官邸的時代背景與前總統蔣中正與夫人宋美齡的反差特質，同時飯店也希望透過內歛而不外顯的設計，讓客人品味或探索所在商圈的昔日風華或輝煌。

台北士林萬麗酒店頂樓與一樓都有戶外花園，可讓客人休閒並賞景。（攝影／姚舜）

台北士林萬麗酒店在各個空間都巧妙運用投影，以蝴蝶與玫瑰花展現飯店特色。（攝影／姚舜）

為搶攻MICE商機，台北士林萬麗酒店宴會廳可以隔成不同大小的空間讓企業舉辦會議。（攝影／姚舜）

例如為了演繹士林官邸花園的自然意境，台北士林萬麗酒店的公共區域牆面、電梯的梯廳，以及客房層的廊道與客房中，都透過光影投射呈現蝴蝶與玫瑰花的花園與日出日落的意象。大廳入住接待櫃檯背後的裝面，以類似剪紙藝紙用金屬材質作出「龍」形排列，設計師意圖藉傳達「中華文脈」，以及鄰近飯店有「隱龍」之稱的劍潭山。從大門入口處的左邊是龍尾，大門正對面是龍身，再延伸至櫃檯的龍頭，龍以剪紙形式呈現，剪紙紋路則以花與蝶的元素構成，輔以燈光投影，形成龍的形象。

台北士林萬麗酒店雖然僅有104間客房，但卻提供多樣的餐飲服務，其中包括有一可接待40桌婚宴的宴會場地，並可彈性隔成大小不同的會議場地。餐飲設施中，有一大型全開放式廚房的〈士林廚房〉為館內全日餐廳，餐廳有多個不同感覺的用餐空間，入口藝術品為美國藝術家特別製作的光與影的作品，透過燈光與玻璃折射出五彩，以象徵及呼應官邸花園的繽紛。

主攻江浙菜的中餐廳〈萬麗軒〉，裝潢設計採用日本水洗紙及鐵架，輔以燈光照射出蝴蝶的意象，另外小蒸籠裝飾整個牆面，並在蒸籠上彩繪出青花瓷上的花紋，造成一看再看，每次欣賞都可以有不同的體驗。

裝潢以中式書房發想設計的〈Tea Lab〉，除以中式茶品為主提供品茶與簡餐點心服務，客人並可預約參加由茶藝大師主持的茶藝課程。融合官邸中式書房的設計概念，裝置藝術則以摺紙為發想，透過壓克力的透光性及燈光，造成光影效果。壓克力的色彩則以茶色為出發點呼應茶坊。

提供各式西式飲料的〈R Bar〉是一「潮」雪感強烈的餐歈場域：透過燈箱的日夜有不同的燈光來強調day and night，炫彩的牆面則可以依照窗外不同的光線，折射出不同的色彩效果，類似蜻蜓的五彩翅膀。

台北士林萬麗酒店的餐廳、 宴會廳與多數客房，都可透過玻璃窗擁覽士林官邸花園景致，頂樓的無邊際泳池直接面對陽明山、七星山，風景絕美，是其它市區觀光飯店難得擁有的「奢侈」。除了頂樓池畔有花園，飯店一樓〈Tea Lab〉的室外也有一小花園，天氣好時客人可以在此以鳥語花香佐咖啡。

為了讓客人認識飯店，台北士林萬麗酒店自即日起至8月底止推出試營運優惠住房專案，下榻此全新酒店的花園景觀客房加早餐，每晚原價8400元+15.5%服務費，優惠價5800元+15.5%，喜歡逐新飯店而居的「飯店控」可以體驗此全台最新的國際觀光飯店，並就近前往士林官邸、故宮、外雙溪、陽明山遊玩，或是到士林夜市吃小吃。

(工商 )