台北市》民進黨對挺柯里長祭黨紀 柯P親拜訪送暖

台北市長柯昨晚親自到南港西新里辦公室拜訪邱碧珠，「兩人互相加油打氣」。（柯文哲競選辦公室提供）

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民進黨籍北市南港區西新里長邱碧珠因為力挺爭取連任的市長柯文哲，不挺自家提名的參選人姚文智，傳出市黨部年底將不再提名她參選。柯文哲今早受訪時直言不認同綠營這樣的做法，而事實上，柯昨晚已親自到里辦公室拜訪邱碧珠，「兩人互相加油打氣」。

針對民進黨對邱碧珠祭出黨紀，姚文智發言人還在政論節目上稱，「友柯」的黨籍市議員高嘉瑜、市府顧問周榆修應自行退黨。柯文哲今受訪表示，不應為了個人或派系利益，把整個民進黨都拖下水，連國家利益都被影響；他還說，根據最近民調，民進黨內支持柯的還是過半，「難道要把一半民進黨員開除？」

柯文哲競選辦公室剛剛則發出新聞稿進一步表示，柯已經在7日晚間前往西新里拜訪邱碧珠。柯辦發言人林筱淇也指出，因選舉關係，讓里長承受許多輿論壓力，對此感到不捨，選舉是一時、市政是長遠的，盼外界以更包容的胸襟參與市政。

不僅如此，柯辦還整理出柯文哲任內在南港區推動的市政建設，包括在西新里爭取「產業生活實驗特定專用區」、開闢公園、鋪設路面止滑地磚、爭取學校圍牆與周邊環境美化等8大項。

邱碧珠則表示，感謝柯市長在西新里的建設，許多都受到地方肯定，相較之下「姚文智先生比較少到地方走動」，所以她願意支持柯文哲。此外她也說，對於市黨部未先和她溝通就傳出不提名，感到相當難過，4年前她也是響應黨中央，支持黨禮讓的參選人柯文哲。

(中時 )

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