三星砸4.9兆 欲與大陸爭搶5G和AI主導權

南韓大財團三星，將砸下4.9兆台幣經費進行3年期創新計畫。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國金融時報（Financial Times）報導，南韓八大財閥之一的三星集團（Samsung），在面臨7季以來首度出現獲利下滑後，讓他們開始擔憂未來的發展方向。為了強化自身的競爭力，三星決定投入約1,600億美元（約4.89兆台幣）、展開為期3年的研發計畫，進行多領域的創新研發，以此對抗如小米和華為之類的大陸企業，欲搶回三星在通訊和人工智慧（artificial intelligence）科技上的優勢。

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從今年起至2020前的主體目標、將火力集中於汽車科技、人工智慧和第五代移動通訊系统（5G）上，撥付給旗下三星電子（Samsung Electronics）約220億美元（約6,728.2億台幣）的資金進行突破。除此之外，另有1,380億美元（約4.22兆台幣）的經費，將用發展半導體、顯示介面技術與醫藥生技的創新研發，預計能為南韓國內創造約4萬個工作機會。

小米近年來逐漸成為三星最大的敵手之一。（圖/路透社）

作為南韓最大的財團之一、三星集團的一舉一動，都影響著韓國的整體經濟發展；光是三星電子一家企業，其「身價」就幾乎等於韓國綜合股價指數（KOSPI）總價值的2成，甚至在去年超越蘋果（APPLE）、成為全球最有價值的科技公司。但在光鮮的外表下，三星卻面臨來自大陸的小米與華為夾擊，大幅瓜分了它所自豪的智慧型手機銷售量、以及相關記憶體的訂單，包含對5G系統的話語權爭奪，都讓三星不得不開始思考新的出路。

來自中國大陸的華為，不僅在手機和三星競爭，就連新一代的5G系統也成為他們最大的對手。（圖/路透社）

里昂證券（CLSA）分析師拉納（Sanjeev Rana）指出，「三星需要找到一個新的突破點，才能補足被搶走的缺口；而人工智慧似乎就一個好選擇。他們也知道，科技變化日新月異，不可單靠一項產品或技術打天下，現在就是時刻做出改變。」

南韓三星少主李在鎔（圖中央）重獲自由。（圖/新華社）

事實上，三星集團此番砸下重金，除了讓企業本體更有競爭力外，也算是向韓國社會與政府做出一個「回應」。財長金東兗（Kim Dong-yeon）曾拜訪重獲自由的三星少主李在鎔（Lee Jae-yong），希望他能帶頭、為促進南韓經濟發展和搶救高失業率出力；同時也能替先前陷入貪腐醜聞的三星集團，提振其社會形象，外界認為，無論三星先前是否有此計畫，但這個時間點提出，確實是最佳的時機。

(中時電子報)

文章來源：Samsung outlines $160bn investment plan to underpin profits

文章來源：Samsung Group pledges $22 billion spend on new technology in push for growth

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