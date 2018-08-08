水墨畫啟發 丹麥建築師為花蓮設計建案

《頂尖高手》花費七年時間貼身跟拍天才建築師。（佳映提供）

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根據聯合國和美國哥倫比亞大學合作的一份研究報告指出，丹麥是全世界最幸福的國家。像是近幾年來紅遍全球的丹麥語「hygge」，代表的就是一種簡單、舒適的生活態度和居家風格，成為一股席捲各地的風潮。譬如像是被時代雜誌選為世界百大影響人物的丹麥建築師比亞克英格爾斯（Bjarke Ingels），就在紐約開設分公司，以他丹麥土生土長的建築思維改變紐約天際線，大受市民歡迎。這些過程在紀錄片《頂尖高手》（Big Time）中都看得到。

來自丹麥的建築金童比亞克英格爾斯從家鄉一路紅到紐約，不但多次獲得國際間重要的建築獎項，更接到全球矚目的紐約世貿二號塔樓重建的案子。英格爾斯的建築風格天馬行空，視覺上的設計感強烈又能顧及實際的應用需求，甚至創造出原先料想不到的可能性。在電影《頂尖高手》，觀眾可以看到他在垃圾焚化發電廠的屋頂上設計3條滑雪道，使用的「白雪」還是垃圾中回收的合成材料，環保與運動休閒的完美結合，入選當年時代雜誌世界50大最佳發明。

英格爾斯「永續享樂主義」的建築軌跡也跟著延伸進亞洲，包括花蓮的迴瀾灣，都即將有他設計的住宅落成。英格爾斯表示，他是因為在台灣業主的辦公室看到一幅水墨畫，產生靈感，便為花蓮建案設計出「流動的山形」的外型。這種因地制宜的建築設計，不止是因為英格爾斯有能力將丹麥注重自然的精神文化融合進不同地方的建築發想，更因為他「願意聆聽需求」，如同《頂尖高手》中一位美國業主所讚許的。電影24在台上映。

(中時 )

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