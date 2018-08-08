中市精密機械園區五企業員工合宜住宅上樑

2018年08月08日 16:25 中時 黃國峰

由精密機械園區五企業，合建的員工合宜住宅「和慕大樓」8日舉行上梁典禮，預計2019年3月正式完工。（黃國峰攝）

由精密機械園區五企業，合建的員工合宜住宅「和慕大樓」8日舉行上梁典禮，預計2019年3月正式完工，圖為樣品屋內部。（黃國峰翻攝）

台中精密科技園區， 包含康淳科技、普發工業、立穩機電技術、唐亞及億川鐵工所等五家企業，為照顧基層員工，而共同興建之員工住宅「和慕」新建大樓，8日舉行上樑典禮，台中市長林佳龍表示，市府積極鼓勵企業興建合宜住宅，相信和慕大樓將樹立標竿典範，使更多企業響應，提供員工安居樂業的環境，在台中擁有幸福歸屬。

座落於台中精密機械創新園區的「和慕大樓」，將於2019年3月正式完工，是精科園區企業首個合建個案，由於合建不易，固取名「和慕」除象徵各家員工和緣而聚、和諧而居外，更有令人羨慕的含意。

康淳科技董事長林守堂代表致詞表示，很多人辛苦一生，就是希望擁有自己的房子，感謝林市長及市府積極協助，才使和慕大樓工程得以順利進行，未來落成啟用後，不僅是購屋者的小確幸，更將成為所有台中市民的大幸福。

台中市長林佳龍表示，在規劃精密機械園區時，就規劃鼓勵業者可自建勞工住宅，今天看到這五家企業盒蓋的和慕住宅大樓，總共可提供141戶，而且價格平易近人，功能齊全、品質優良，讓員工可以在這安居樂業，是企業善盡社會責任的模範，相信落成後將樹立標竿典範，帶領更多企業響應市府政策，蓋出更多合宜住宅。

(中時 )