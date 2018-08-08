炫富女星驚爆患病 頹廢爆肥被當孕婦大崩潰！

2018年08月08日 16:23 中時電子報 吳品瑤

24歲香港女星岑日珈(Angie)出道多年遲未有代表作，卻屢屢因負面傳聞登上新聞版面，去年來台旅遊大曬背名牌包坐頭等艙的照片，被質疑明明演藝作品不多哪來的錢吃穿豪奢，挨轟炫富，成為熱議焦點，而她沉寂1年，被爆出這段時間其實在治療疾病，甚至因病爆肥被當孕婦，近日才振作積極甩肉。

沒什麼作品問世的岑日珈，過去因帶著愛馬仕包搭頭等艙挨轟炫富，又陸續爆出有富老闆撐腰、包養、未婚懷孕甚至吞藥自殺等負面醜聞，然都遭她否認，據《東網on.cc》報導，她近日終於接到大工作，正積極甩肉為代表香港參加日本東京女孩時裝秀(TGC)做準備，她表示15歲開始即罹患焦慮症及強迫症，自那時起開始服藥治療，控制在輕微失眠的狀況下，沒想到2016年她狀況明顯變差，演變成長期失眠，去醫院檢查才知病況加重轉變成躁鬱症，當時每天鑽牛角尖，頹廢度日。

岑日珈因躁鬱症而開始夜不成眠，不時會在「斷片」期間爆食而不自知，整天窩在家裡不洗澡、不換衣，身材也跟著走樣，一度爆肥了14公斤，更因此停工，直到有次去買保養品，店員竟跟她推薦孕婦專用產品，讓她大受打擊進而醒悟，下定決心改變自己，在醫生的協助下服藥、運動並控制飲食，花了3個月甩肉11公斤，岑日珈表示還要再減5公斤才達到目標，非常看重這次的工作，據悉繼Angelababy跟周秀娜之後，已有7年時間沒有香港藝人做代表走TGC伸展台。

(中時電子報)