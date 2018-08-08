「媽祖婆議員」慰勞辛苦爸爸 邀請視障按摩師抓龍紓壓

2018年08月08日 16:56 中時 王文吉

爸爸辛苦了！台中市議員張瀞分邀請視障按摩師為爸爸們紓壓。（王文吉攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕（右）與市議員張瀞分（左）合唱《祝爸爸快樂》慶祝父親節。（王文吉攝）

前台中縣議長林敏霖（左）力挺市議員張瀞分競選連任。（王文吉攝）

爸爸辛苦了！台中市議員張瀞分服務處8日在豐原舉辦感恩父親節活動，邀請視障按摩師為爸爸們紓壓，現場湧入百餘位爸爸享受難得的放鬆。張瀞分從政41年，累積豐厚人脈，昨不少紅派政要到場祝福民眾「父親節快樂」，並與支持者高喊「張瀞分當選」，力挺她連任。

感恩父親節活動8日在張瀞分競選籌備處舉行，台中直轄市按摩職業工會出動8位視障按摩師，為爸爸們「抓龍」，包括前議長張清堂、林敏霖、現任副議長張清照、立委江啟臣等紅派政要都到場相挺，台中市長參選人盧秀燕也受邀切蛋糕，祝福豐原鄉親「父親節快樂」。

張瀞分表示，爸爸是家庭的靠山，平時忙於工作，非常辛苦，特別邀請視障按摩師，幫爸爸們紓解壓力。張瀞分特別感謝4位議長級政壇好友到場鼓勵，她也呼籲支持者「幫國民黨的議員加油，也幫國民黨的市長參選人加油！」

盧秀燕牽起「媽祖婆議員」張瀞分的手，與支持者高喊當選，力挺張瀞分連任。盧秀燕表示，張瀞分連任、盧秀燕拚市長成功，兩人會在府會合作拚經濟，減輕爸爸肩頭重擔，爸爸就會快樂，全家自然就會幸福。

(中時 )