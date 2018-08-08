龍目島震災 印尼慈濟志工搭軍機趕抵災區賑災

2018年08月08日 16:26 中時 廖德修

印尼慈濟志工長期在當地進行慈善、醫療等援助，救災效率獲肯定，數年前已與軍方簽訂合作備忘錄，故此次透過印尼軍機將13噸物資載往龍目島。（圖／慈濟基金會提供）

印尼軍方協助慈濟運送物資，7日下午一起搬運共13噸物資上機，預計前往龍目島北部重災區。（圖／慈濟基金會提供）

印尼慈濟志工7日20點半抵達重災區，立即搬運物資、準備駐點。（圖／慈濟基金會提供）

8日上午慈濟搭起軍用帳篷，展開勘災、發放與義診。不少民眾看到慈濟志工，知道是來幫助當地，也主動幫忙。（圖／慈濟基金會提供）

印尼龍目島（Lombok）近日發生兩起強震，8月5日晚間發生的芮氏規模6.9極淺地震，一度發布海嘯警報，約2萬人住在戶外避難所。災後隔天，慈濟印尼分會準備大米、衣物、藥品、病床等13噸物資，由印尼慈濟賑災團隨印尼軍機前往龍目島，在災區連夜駐點，8月8日一早展開勘災、發放與義診。

龍目島7月29日發生規模6.4強震，造成人員傷亡與房屋倒塌，印尼慈濟志工於災後前往當地勘災與發放，給予帳篷區的災民、醫院的傷患慰問，實地了解受災戶的需求，以盡快提供後續援助。受災民眾感恩慈濟志工在急難階段解燃眉之急，當地主要以穆斯林為主，儘管宗教不同，受傷民眾紛紛道謝，並祈求真主阿拉祝福。

一周後，8月5日晚間當地發生規模6.9極淺強震，由於當地住宅多是茅草或磚瓦建築耐震不足，數千間房屋倒塌，逾2萬人被安置在戶外的避難所，印尼慈濟志工立即準備物資，著手規劃賑災行動。

慈濟印尼分會災後隔天準備5噸大米、2百箱麵條、1千個棉被、衣物，另外還有帳篷、發電機、藥物、病床等物資。因印尼慈濟志工長期在當地進行慈善、醫療等援助，救災效率獲肯定，數年前已與軍方簽訂合作備忘錄，故此次透過印尼軍機將13噸物資載往龍目島。

8月7日下午由印尼慈濟志工、國際慈濟人醫會醫師組成的賑災團，帶著物資搭上軍機前往龍目島北部的重災區巴麼囊鎮（pamenang）。由32人組成的印尼慈濟賑災團連夜在丹戎巴麼囊村（Tanjung pamenang）的佳亞佛堂（Jaya wijaya）駐點，8月8日上午搭起軍用帳篷，展開勘災、發放與義診。不少民眾看到慈濟志工，知道是來幫助當地，也主動幫忙。

9位國際慈濟人醫會醫師展開「行動義診」，為受傷民眾檢查傷勢與包紮，也安撫民眾的心，8月8日上午在登薄斯村（Tempos）為超過2百位民眾義診。

其中一位80歲的盧蒂雅寧（Rutianing）跟醫師表示全身都在痛。兒子布尼亞迪（Purniadi）表示家裡塌下時，母親頭部和左手臂受傷，各縫了8、9針。慈濟人醫會達摩醫師（Dharma）為盧蒂雅寧檢查傷口、更換紗布，並提供藥物止痛和消炎。

災後餘震紛沓，讓盧蒂雅寧嚇壞，達摩醫師望著盧蒂雅寧害怕的神情給予撫慰、讓盧蒂雅寧的心能平靜下來。盧蒂雅寧感動地握著達摩醫師的手表示：「感謝你們來這裡幫助我。」

慈濟基金會表示，海外慈濟志工秉持「取在當地，用在當地」的精神，自力更生做志業服務。慈濟印尼分會將持續了解當地需求，先進行急難援助，後續再依實地勘災狀況規畫後續人道援助。

(中時 )