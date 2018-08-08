中市托育一條龍助催生 生育率成長2倍

台中市府2015年推動托育一條龍，至2018年7月底人口數成長19萬7405人，幼兒增加1萬3477人，幅度7.32％，是過去4年的2倍。（盧金足攝）

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台中市政府自2015年7月起推動「托育一條龍」政策，0至6歲幼兒均獲補助，生育率也有所成長，2011年至2014年底0至6歲幼兒增加6342人，幅度3.72％；2015年至2018年7月，0至6歲人口大幅增加1萬3477人，幅度7.32％，成長2倍。社會局長呂建德表示，台灣整體受到少子化趨勢影響，台中自從推出托育一條龍，總生育率在全台各縣市相對穩定，創造幼兒、家長、托育市場三贏，也鼓勵市民生育。

呂建德指出，台中市的總生育率全台灣平均相比，一直高於全台平均，去年台中為1.135千分比，全台為1.125千分比，六都中僅次於台北與桃園。

「托育一條龍以社會投資理念，讓青年家庭得以平價的取得托育資源！」社會局表示，托育一條龍讓青年家庭較願意生養，依據民政局統計，2011年12月底0至6歲人口數約17萬635人，至2014年12月底人口數成長至17萬6977人，幼兒人口增加6342人，幅度3.72％。

台中市推動托育一條龍後，2015年12底0至6歲人口數已成長至18萬3928人，至2018年7月底人口數成長至19萬7405人，幼兒人口增加加1萬3477人，幅度7.32%，是過去4年的2倍。

社會局表示，中央參考台中托育一條龍經驗，推出「準公共化托育政策」，讓台中市政府相關預算不減反增，不僅托育津貼受益人數成長六成，原本領取托育一條龍的家庭權益也不受影響，如0至2歲的幼兒送準公共化私立托嬰中心或合格保母，原本由市府補助3000元、中央補助3000元，現全由中央來補助6000元。

市府領先全台持續補助2至6歲送托孩子的家庭每月3000元，讓家長不因補助中斷托育，托嬰中心與保母也能有穩定收托的環境。

此外，市府也持續廣設公托與提升教保員薪資，讓台中能有更好的育兒環境，也讓照顧產業能良性發展，創造政府、家長與產業三贏的局面。

(中時 )

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