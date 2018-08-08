客訴吳寶春麵包停蒼蠅 衛生局稽查未發現

吳寶春麵包麥方店於2017年8月搶進台中市七期重劃區插旗，鄰近新光三越、大遠百、國家歌劇院周邊，強調使用台灣在地食材製作國際級麵包，儘管一個麵包要價上百元，仍受消費者喜愛。（張妍溱攝）

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店內麵包均採套袋包裝，當天被消費者爆料吐司區無套袋，遭蒼蠅停留，衛生局獲報後派員到場稽查，未發現蒼蠅等病媒。（張妍溱攝）

台中市張小姐7日至市政北二路的吳寶春麥方店買麵包，發現蒼蠅停在麵包上用手機拍照存證，向店內員工反映卻被冷處理；台中市衛生局獲報派員稽查，未發現蒼蠅等病媒，但冰箱表面有麵包粉殘留，要求業者10日前改善，否則依食安法可罰6萬元以上，2億元以下罰鍰。

衛生局食安處組長楊雅欒表示，有民眾投訴吳寶春麥方店吐司區的麵包未包裝，7日下午前往稽查，並未看到有蒼蠅停在麵包上，但有發現吐司區麵包沒有套袋，業者採取覆蓋玻璃紙隔離措施，現場也沒有發現蒼蠅等病媒及環境衛生髒亂等情形。

吳寶春麥方店行銷部公關曾文怡指出，店員接獲消費者反映後，已將有疑慮的麵包丟棄。而消費者投訴的是店內吐司區，因熱騰騰剛出爐所以無法套袋，但會以玻璃紙覆蓋阻絕外界粉塵或蚊蟲，強調店內每週進行2次消毒、約半個月1次大消毒，加強嚴格控管。

國內知名的吳寶春麵包麥方店於2017年8月搶進台中市七期重劃區插旗，鄰近新光三越、大遠百、國家歌劇院周邊，強調使用台灣在地食材製作國際級麵包，儘管一個麵包要價百元以上，仍受消費者喜愛，推出多款台中限定麵包也增加市政北二路「名人巷」的集客力。

(中時 )

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