拚觀光！興起桃園大湳商圈 應重視生活機能

2018年08月08日 16:39 中時電子報 綜合報導

桃園市八德區大湳商圈是當地主要消費集散地之一，位於八德區北部、鄰近貫通該區南北的主幹道介壽路，地理位置便利。

因應桃園的觀光都市定位，歷屆政府單位都陸續投入資源希望能將該商圈打造為光觀形象商圈，吸引外地遊客。去年底，桃園市政府與當地觀光發展組織舉辦了「吃喝玩樂馬拉松」，以 嘉年華活動的方式吸引外來人流並推銷大湳商圈的特色商品。桃園市經濟發展局表示，希望該活動能結合八德特有的埤塘休閒意象，大大提升附近區域的消費廣度與遊憩深度。

然而這個投入大筆資金的嘉年華活動，似乎並沒有產生持久的後續效應，在煙花過後大湳商圈的運營又回歸日常。早在2010年，在桃園升格為直轄市之前，當時的八德市也即推出光觀夜市的規劃，但是數年過去，因為當地具有住商混和的特殊性與交通基礎設施方面的限制，以致當時該計畫的收效甚微。

其實大湳商圈的發展限制當地的居民最能切身感受，附近主幹道介壽路的交通容納空間有限，尤其在人潮眾多的尖峰時期更顯狹促，另外附近也缺乏停車空間，交通的因素不利於外地的居民前往。在消費群體方面，很多知名的光觀夜市附近都有大專院校等機構，提供夜市消費的主力人群，然而大湳商圈並不具備這樣先天的地利之便，還是以附近八德居民的消費為主。以目前市府的思維，似乎商圈的振興與再造只能仰賴外部人流，以提升「量」的方式來促進商圈的發展，然而在資源有限的情況下，只能以嘉年華活動或廣告宣傳等方式來進行，無法改變現有的交通與地區特色等特性，政策的效果注定無法持久。

國民黨市議員參選人朱珍瑤認為，要振興傳統商圈，可以在「質」的方面多下點功夫，優先以提升周邊生活機能與交通設施。例如停車場地，根據2016年大湳地區都市計畫書，停車場劃設地區面積合計為1.77公頃，使用面積僅為1.22公頃，開闢率不足70%，距離理想的停車場面積尚有努力的空間。還有根據民眾的日常交通習慣，機車的停車空間也應該妥善安排，並因應機車的靈活性，應該將停車空間與接觸商圈便利性兩個因素綜合考量，適度將機車停放地點分散設置在商圈周邊。

朱珍瑤提到，可參考國內外傳統商圈振興成功案例，鼓勵並輔導商家進行環境美化與經營空間活化重組，此 #方案可先由市場功能集中度高的大湳公有市場進行試點與推廣。總體來說，不同的商圈應該建立適合該商圈的特色發展方式，大湳商圈具有明顯的住商混合特性，發展方向應更貼近附近居民的生活方式，應優先強化商圈周邊交通容量與優化市容，將提升居民的生活便利性列為首要的施政目標。

(中時電子報)