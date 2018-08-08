沙漠拍片熱過頭 「紅娘機器人」當機

2018年08月08日 16:48 中時 潘鈺楨

機器人「小單」讓分隔北美、北非的男女主角暢談異國戀。（海鵬提供）

威尼斯影展獲獎片《地球另一端的守候》日前在台舉行試片，片中造型奇特的沙漠機器人「小單」成為焦點，它不僅能跨越一萬公里扮紅娘，還具備語言翻譯功能，讓分隔北美、北非的男女主角暢談異國戀，超萌表現十分吸睛。這台集頂尖科技於一身的「小單」，是加拿大名導金努葉（Kim Nguyen），特別央請波蘭科技工程師為片打造，新穎外型不僅媲美《星際大戰》機器人，片中還為男女主角牽起紅線，優異表現更勝交友軟體。

好笑的是，「小單」性能超強卻最怕「中暑」，常會捱不住沙漠酷熱，有次拍戲才不到5分鐘當場因過熱當機，還緊急派出歐洲工程師、飛到千里外的北非沙漠急救，電影才能順利拍攝。

電影《地球另一端的守候》大玩創意，透過一隻能遠端操控的機器人「小單」，讓相距一萬公里的男女主角大談遠距離戀愛。從小就是「星際大戰鐵粉」的金努葉，為能打造出超越該片的經典機器人，還特別查遍國際機器人大賽資料，終於找到這台外型、功能都相當出色的六腳型機器人「小單」。「小單」不僅能上山下海、360度移動自如，更具備同步錄影、收音擴音等功能，完美吻合劇情需求。導演金努葉不僅讓它新增「即時翻譯」功能，更誇它「比Siri還聰明」。有趣的是，「小單」雖集頂尖科技於一身，卻不耐沙漠動輒35度以上的高溫，常開拍不到五分鐘就當場GG，還被劇組幽默嘲笑「最適合拍夜戲」。

劇情描述住在美國底特律的高登（喬科爾 Joe Cole 飾）慘遭女友急甩，同事大推交友軟體尋愛，他卻對網路愛情完全無感。有天上班時，他透過機器人「小單」監控北非油田，意外發現女孩艾羽莎（莉娜艾兒阿拉比 Lina El Arabi 飾）遭到家人逼婚，決定派出「小單」、挺身保護遠在一萬公里外的她。電影8月24日在台上映。

(中時 )