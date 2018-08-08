新竹市消防博物館審議通過為市定古蹟

2018年08月08日 17:38 中時 陳育賢

1937年完工的新竹市消防博物館，8日通過成為新竹市第33處市定古蹟。（陳育賢攝）

1937年完工、擁有6層樓高瞭望鐘樓並是當年全市最高建築的新竹市消防博物館，經新竹市古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會現勘及審議，8日通過成為新竹市第33處市定古蹟。

文化局指出，消防博物館是於1936年（昭和11）年由新竹州營繕課所興建，包括6層樓高的瞭望鐘樓和2層樓高的辦公室，1937年完工，當時是全新竹市區最高的建築，站在建物頂樓可一覽全市狀況，以便掌握火災發生位置與情況，並借由設置於牆內的傳聲筒，將火災資訊立即告知1樓值勤人員，掌握最佳契機執行行動滅火。

審議委員認為，新竹市消防博物館是日治時期消防設施，見證了新竹市街消防系統的發展歷史，其高塔瞭望設施、現代設計造型、以及立面貼面磚裝飾皆具特色。

而新竹市消防系統的發展歷史，為日治時期公共設施的表徵，建物具稀少性，委員因此一致決議將其指定為市定古蹟。

此外，其鐘樓塔頂為八角形設計，尤具特色，建物現況保存良好，除作為消防博物館使用外，同時為消防分隊使用，具教育推廣功能，已能積極活化再利用，後續也將透過公告及宣導，讓民眾對竹市古蹟有更多的了解。

市府指出，新竹市近3年多已新增18處古蹟歷建，消防博物館是繼淨業院之後，新竹市的第33處市定古蹟，加上5處國定古蹟，新竹市共計有61處古蹟歷建，包括38處古蹟，23處歷史建築。

另，審議會此次也同時通過「歷史建築公會堂」的修復再利用計畫，其興建於1921年，是當時新竹街民眾集會的重要場所，1955年後作為社教館使用，2008年改為國立新竹生活美學館。

(中時 )