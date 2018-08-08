西南沿海年度大潮將至 防海水倒灌

台灣西南部沿海大潮注意值。（圖／氣象局提供）

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2018年高雄地區大潮警示圖。（圖／氣象局提供）

氣象局表示，8月11日至13日（農曆7月1日至 3日）受月亮位於近地點的影響，台灣西南部沿海地區將出現本年度最大的大潮，嘉義、台南、高雄、屏東等縣市沿海地區需於這段滿潮期間，注意防範海水倒灌。

氣象局說明，每月大潮一般發生在朔、望及其後2天，但一年中各月大潮滿潮水位會因為月亮、太陽與地球遠近而有所不同，今年月亮近

地點在農曆7月朔日，恰在大潮期間，當日滿潮時將出現本年度最高水位的大潮，稱為年度大潮。

氣象局提醒，今年先前於7月13至15日（農曆6月1日至3日），高雄旗津地區發生的海潮淹水事件，就是上月朔日大潮和東南風重合影響所引起的。8月11日至13日將出現的年度大潮，台灣西半部預估滿潮水位比7月（農曆6月）望日將增高約0.3至0.4公尺，其中台灣西南部沿海預報潮位更是超過年度大潮注意值。

而且預測11日至13日台灣地區將處於低壓帶中，低壓帶內熱帶擾動亦可能引起臺灣附近海面風浪增大，因此嘉義、台南、高雄、屏東等縣市濱海地區民眾於年度最大大潮滿潮前後，慎防海潮淹水的情況發生。

8月年度大潮期間西南部地區滿潮時間如下：

嘉義─11日10時、12日11時、13日12時

台南─11日 8時、12日 9時、13日10時

高雄─11日 7時、12日 8時、13日 9時

屏東─11日 6時、12日 7時、13日 8時

各地區詳細滿潮時間與潮高，可查氣象局官網潮汐預報

http://www.cwb.gov.tw/V7/forecast/fishery/tide_1.htm。

(中時 )

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