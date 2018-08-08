驚！世界競爭力評比台灣排名下滑 我國未來該怎麼辦？

圖／國民黨八德區議員-朱珍瑤 提供

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中時電子報
綜合報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）近日公佈「2018年IMD世界競爭力年報」，台灣在63個受評比的經濟體中總排名第17，較去年下降3名，這是繼2016年排名下滑以來又一次的退步，值得國人關注。

在林林總總的分項排名中，可以注意到政府效能的排名也是由2016年開始有下滑的趨勢，國民黨市議員參選人朱珍瑤認為，若說經濟表現或商業效率等排名的退步可能受限於國際大環境的影響，政府效能排名的退步我們只能尋求自身的檢討，而且政府效能對於整體經濟表現的影響深遠，不可輕忽。

IMD在報告中進一步指出，台灣的弱點包括政府決策品質不佳、重複花費較多、政府政策適應力不足、社會凝聚力差等等，這都是政府要改善自身效能所需要努力的目標，而政府效能不足也體現在另一份針對高階經理人的意見調查上。在所列舉的15個參考指標中，台灣政府的施政能力認可度位居最末，顯示高階經理人一般對於台灣政府的施政能力不抱有太多的期待，這也是一個值得政府部門重視的信號。

另外，在其他的排名項目中，IMD的報告也指出台灣的弱點包括能源基礎建設不足、空氣污染較嚴重、教育投資不足、基礎教育中的師生比較低、人才外流嚴重等等。朱珍瑤又說，若政府部門能增進自身效能，並拿出有效對策來改善台灣內部的結構性問題，這才是政府應該關注的施政重點。

(中時電子報)

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