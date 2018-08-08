李冰冰泡海水不喊苦 傑森史塔森也佩服

2018年08月08日 16:50 中時 潘鈺楨

傑森史塔森（中）飾演深海救援專家。（華納兄弟提供）

李冰冰在新片《巨齒鯊》飾演海洋生物學家蘇茵，與傑森史塔森有精彩對手戲，為了拍攝她必須長時間泡在冰冷的海水中，就連傑森史塔森也要佩服她的意志力：「看見她的努力，你會明白為什麼她會在亞洲眾多女明星中脫穎而出，即使體力透支，冷得發抖，她也從不喊苦。」

巨齒鯊出沒大海的畫面在紐西蘭北部的豪拉基灣拍攝，天氣陰晴不定，導演強拖特陶表示：「我們在海上見是到大自然的威力，看似晴空萬里、風平浪靜的海面，轉瞬間就烏雲密布，下一秒狂風暴雨，溫度驟降，甚至下雪，船身在浪濤中劇烈搖晃，對於拍攝的辛苦不言可喻，但也讓我們感覺自己更接近巨齒鯊。」

在冰冷的戶外天候環境下，李冰冰飾演的蘇茵必須潛入海中的鯊魚籠裡與巨齒鯊搏鬥，劇烈的衝擊與晃動，讓她體力透支，氧氣瓶也差點用完，李冰冰說：「我喜歡蘇茵的俠女性格，遇到任何困難都身先士卒，不是一個等待救援的花瓶角色，所以當同伴被潛藏在馬里亞那海溝裡的不明生物攻擊時，她會第一時間伸出援手。面對巨齒鯊的攻擊，她雖然害怕卻也不逃避。」水中與巨齒鯊搏鬥的那場戲，就連傑森史塔森這種潛水好手在一旁也看得膽戰心驚：「很多潛水教練在一旁待命，但水底的意外總是在一瞬間發生，時時刻刻不能掉以輕心。冰冰親自進行這項危險的拍攝工作，讓我十分佩服。」

李冰冰說：「我在開拍前兩周決定接下這個角色，邊學習潛水技術與鯊魚的知識，身為科學家的蘇茵很興奮發現活生生的巨齒鯊這種應該在兩百萬年前就絕種的生物，但是巨齒鯊對環境的衝擊極大，她必須殺死牠，因此內心十分衝突，能表現出足夠的戲劇張力，而我自己想要在腎上腺素快速飆升的時候證明我做得到，即使全身冷得發抖，我還是很開心自己能夠辦得到。」

電影敘述一艘深海探測潛艇在前往地球最深的馬里亞納海溝探測時，遭到不明巨大海底生物攻擊，破損的船體沉入海溝中，研究人員也受困其中，眼見救援的黃金時間已經迫在眉睫，海洋生物學家(趙文瑄 飾)緊急召募了深海救援專家喬納斯泰勒(傑森史塔森 飾)，搭著救生艇潛入海底，拯救落難的潛艇人員。喬納斯從船身咬痕一眼就斷定這是遠古海洋絕跡生物：巨齒鯊的傑作，這頭全長超過28公尺的海中怪獸，所到之處只有破壞與死亡。喬納斯知道這艘探測船已經驚動了這頭蟄伏以久的海中怪獸，這讓喬納斯人生中第二次感到如此強烈的恐懼；因為數年前他也曾經與這頭怪獸交過手，勉強逃生，從此留下不可抹滅的陰影。但這次為了拯救這片海洋與在深海中的夥伴，他必須挺身而出，再一次面對生命中最大的恐懼，面對這頭史上最巨大、最強悍的掠食動物。

電影公司特別從國外進口一比一的巨齒鯊牙齒模型，放置在樂聲戲院旁的廣場，並且在廣場中放置了游泳圈與水槍等海灘戲水的道具，重現巨齒鯊狂襲海灘的場景，同時邀請了五位國手包括西式划船代表周峻寬、前輕艇國手李漢城，2020東京奧運輕艇國手劉錦翰、潛水PADI參謀教練許嘉良與滑水教練卓致宏參加。另外17直播也在超紅綠葉莊傑評領軍下，帶領超夯的17藝人包括輔大周子瑜的陳以瑄，塵暴小太陽阮糖，台灣女團伊梓帆，陽光辣妹冰淇淋、空中飛人CLAIRE女超人與唱將凱伊在樂聲廣場與觀眾一同體驗最夯的巨齒鯊戶外展示區。電影10日在台上映。

(中時 )