非單純「感情偏差」 檢認定秦偉性侵主因曝光

2018年08月08日 16:51 中時電子報 蔡曉婷

秦偉2年前遭造型師指性侵，2016年底檢方依強制性交等10罪起訴秦，求刑41年，今(8日)北院宣判秦偉8年有期徒刑。而秦偉過去曾在記者會上提及自己因「感情偏差」才鑄下大錯，媒體稍早報導，檢方因發現秦偉屢以同樣手法犯案，且事後對受害女子冷處理甚至忘掉對方，才認定秦偉是有「偏差的性侵害心理」。

2016年女造型師開第一槍，爆出秦偉性侵惡行，對此，秦偉在道歉記者會上坦承自己「感情上有極大問題」，但駁斥性侵，稱「媒體報導對我造成很大傷害」，又在首次出庭時強調：「我從來沒有強迫任何人，做不願意做的事，相信法官最後一定會判我無罪，還我清白。」

對此，據《蘋果日報》報導，檢方調查後，發現秦偉手法一致，常用告白或「想生小孩」等理由，哄騙女生發生關係，事後卻斷絕聯繫，約談時又稱對被害人無印象，因此認定秦偉並非如自己口中所說只是「感情有問題」，故將秦偉起訴，今北院宣判，秦偉被依3個強制性交各判刑4年，合併執行徒刑8年，其他部分均無罪，其律師周武榮表示會上訴。

而造型師在舉發後獲得更多關注，去年10月和女伴結婚，正義感十足的她，過去在直播透露願意說出真相主因，是由於有些受害人已是媽媽或還沒結婚，自然不願意說出，但她因是女同志所以沒關係，強調逼秦偉認錯決心，今宣判出爐，造型師稍早預告明下午將開記者會說明。

(中時電子報)