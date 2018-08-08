台北市》選不選2020年總統？ 柯文哲10個字鬆口

2018年08月08日 16:54 中時電子報 丁世傑 、中時 鄭任南 、中時

台北市長柯文哲今（8）日說，目前沒有規劃要參選2020年總統，但「世事難料，選的話是意外」。柯文哲下午率市府團隊到台北市議會進行總預算及第2次追加減報告，並接受議員質詢。

根據中央社報導，國民黨籍市議員鍾小平質詢時說，有民調顯示，柯文哲贏過總統蔡英文等人，若連任下一屆台北市長，「會不會選總統？」

柯文哲答詢，目前沒有這種規劃，但「世事難料」，「選的話是意外」，他仍是同樣建議，可看電影「武狀元蘇乞兒」。他也說，他希望國家可以穩定，不要搞得亂七八糟。

鍾小平追問柯文哲現在國家的情況，柯文哲回「風雨飄搖」，而且目前生活壓力最大還是集中在40歲到60歲。

鍾小平指出，關聖帝君托夢給他說「柯文哲要選總統」，並在議場上擲筊，擲出聖筊，柯文哲則笑回，「孔子有說過，子不語怪力亂神」。

由於民進黨台北市長參選人姚文智競選辦公室發言人洪立齊昨天在政論節目上點名同黨議員高嘉瑜以及市府顧問周榆修退黨，民進黨也決定不再提名友柯里長邱碧珠，鍾小平在議場詢問民進黨籍北市民政局長藍世聰立場。

藍世聰表示，他一定會支持柯文哲。柯文哲則說，活在世界上不是只有政黨，還有親戚、朋友、同事，甚至有可能在同個教會或廟宇，關係錯綜複雜，不太贊同黨同伐異文化，應走向柔性政黨的氛圍較好。

(中時電子報)