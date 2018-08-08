原民會澄清侵權一事 「文化傳播」為正當目的

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今媒體報導原民會於1日的南島論壇開幕式上表演的勇士舞侵權之事，原民會澄清是因雙方對法律解讀與溝通過程有所誤會，絕無侵權一事，強調其表演目的是為文化傳播與社會公益，藉表演強化與南島友邦間的文化連結，同時表演者是至各部落請教族人，舞步絕對正確。

8月1日原住民族委員會舉辦「南島論壇啟動開幕式」，除邀請總統蔡英文、秘書長陳菊等人，也邀集外國代表共同交流各國原住民的轉型歷史正義，並在啟動大會上表演「奇美勇士舞」造勢。然而有媒體接獲爆料，擁有該舞蹈智慧財產權的花蓮瑞穗阿美族奇美部落指控權利被侵害，揚言提告，對此原民會發出聲明，鄭重澄清當天表演符合法定的使用方式。

原民會表示，根據《原住民族傳統智慧創作保護條例》，明訂「可在正當目的下合理使用，以免過度保護智慧創作，不利社會文化發展與進步」。當天表演該舞蹈之目的即是文化傳播與公益，屬於正當目的。

另外法內明訂「為正當目的合理使用者，應註明出處。但依使用之方法或目的，對智慧創作專用權人之利益無損害之虞時，且不違反社會使用慣例者，不在此限」，原民會表示在文化發展中心公開表演奇美勇士舞，可透過舞蹈展演，強化與南島友邦之間的文化聯繫，加上表演前司儀已先說明出處為「奇美部落之傳統年祭文化展演」，符合法律規範，並無侵權問題。

(中時 )

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