停止選舉「酸雨」傷害農民 盧秀燕反駁是農民向她陳情

和平區代表會副主席羅進玉（中）8日到市議會說，他不瞭解也不懂、也從沒有聽過梨山有「酸雨」。（陳世宗攝）

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國民黨市長參選人盧秀燕指出，民進黨開記者會修理抹黑她沒關係，但不能容忍修理農民。（陳世宗攝）

台中市議會民進黨團8日舉行記者會，黨團總召李天生批國民黨市長參選人盧秀燕，為了選舉任意造謠說「酸雨造成水蜜桃結果率下降」，嚴重打擊梨山水蜜桃聲譽及觀光發展；盧秀燕指出，她到梨山農民向她陳情，空汙不是只有在平地，連梨山地區都難逃空汙危害，近兩年來更明顯。

和平區代表會副主席羅進玉率同梨山果農8日到市議會說，梨山位在高海拔地區，好山好水何來酸雨？他不瞭解也不懂、也從沒有聽過「酸雨」；今年梨山水蜜桃豐收，產量約增加4成，目前已經進入尾聲，不清楚銷售是否受到影響，只希望不要衝擊到明年的買氣。

果農林金郎說，市長林佳龍上任以來，親自到梨山7次以上，重視地方建設，大力協助促銷水蜜桃，目前梨山道路是最好的狀況，還協調公路總開放大貨車通行中橫公路，不必繞道合歡山或台北；盧秀燕、江啟臣兩人關心事項都是林佳龍己經執行完成的工作。

市議員邱素貞、張芬郁說，盧秀燕日前到梨山考察，竟說「酸雨造成水蜜桃結果率下降」，她的「酸雨」發言嚴重打擊梨山水蜜桃建立起來香甜多汁品牌聲譽，造成梨山地區果農損失令人覺得痛心；希望市長參選人應更體恤農民，不要因「酸言酸語」損害農民權益。

盧秀燕說，她到梨山農民向她陳情：「空汙不是只有在平地，梨山地區海拔2000公尺高的地方都有空汙情況，近兩年很明顯。」她反問林佳龍知道台中空汙的嚴重嗎？民進黨開記者會修理抹黑盧秀燕沒關係，但不能容忍修理農民，還公開質疑農民的心聲？

(中時 )

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