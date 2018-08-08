百大好客民宿票選今開跑 還可抽好禮

2018年08月08日 17:24 中時 王思慧

交通部觀光局為提升國內整體旅遊住宿品質，從台灣合法民宿中再嚴選出「好客民宿」，打造官方認證安心、可靠的民宿品牌，今年首度推出百大好客民宿徵選，由已取得「好客民宿」標章業者上網報名，並以短秒數影片及文字，展現好客民宿最貼心、溫暖的服務特色，今日起民眾上網票選出心目中的優質好客，還有百張好客民宿住宿券可抽獎。

觀光局表示，台灣民宿發展已20餘年展現台灣最在地文化，「好客民宿」以親切、友善、乾淨、衛生、安全、素養，為旅遊典範並傳達豐富精彩的亮點，全台約有886家取得好客民宿標章。觀為了讓民眾更深入認識，本次活動將好客民宿分為「海灣風情」、「壯闊山景」、「小鎮慢城」、「綠色樂活」、「親子童話」、「自然生態」、「美食吃貨」、「長宿樂齡」、「特殊體驗」、「建築設計」10大主題，目前共有超過100家民宿以精采短秒影片、美麗照片及動人文字展現自家的溫暖故事與特色。

為了讓民眾能實際入住體驗好客民宿的優質，觀光局將提供100張好客民宿住宿券，自即日起至9月5日止，先上網欣賞十大主題的投稿內容，投票後就可參加周周抽活動，將於8月中下旬起分為三波進行抽獎，每人每天可投十大分類一票，此外，還有親朋好友加油團分享，可號召大家一起分享投票。

「好客民宿」集結台灣各種類型的精彩民宿，滿足世界各地旅人體驗當地生活的渴望，讓每趟旅行充滿精彩與感動，觀光局將持續推動「好客民宿」，讓更多人看見旅行台灣的美好，讓台灣好客熱情的優勢在國際舞台發光。

更多「好客民宿精彩萬分」資訊請上活動網站（http://twstay.taiwan.net.tw）或台灣旅宿網（http://taiwanstay.net.tw）查詢。

(中時 )