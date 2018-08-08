暖心父親節 庾澄慶化身「戒菸超人」

藝人庾澄慶8日分享自身為愛戒菸的故事，鼓勵癮君子堅定意志，一起成為「戒菸超人」。（北市衛生局提供）

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「愛，讓戒菸的意志更強大！」時值父親節，台北市衛生局攜手董氏基金會、台灣家庭醫學醫學會舉辦「與愛同行，戒菸一定行」，藝人庾澄慶也分享自身為愛戒菸的故事，鼓勵癮君子堅定意志，一起成為「戒菸超人」。

依據衛福部資料顯示，台北市18歲以上吸菸率逐年下降，去年為全國最低縣市，但吸菸人口數仍有約20萬人，北市衛生局8日舉辦宣導活動，庾澄慶也特別以「戒菸超人」裝扮出現，並分享因愛戒菸經驗，鼓勵大家堅定意志，一起成為「戒菸超人」。

庾澄慶表示，自己在16歲就開始吸菸，藉此尋找創作靈感，沒想到咳嗽、流鼻血、鼻內化膿樣樣來，最後住院快兩個月，出院後，想到媽媽當時焦急地守候及爸爸生前交代戒菸的話，決定戒菸，後續透過飲食控制、規律運動，終於成功脫離菸癮。

衛生局長黃世傑表示，平均每20分鐘就有1人死於菸害，根據衛福部資料顯示，國人十大死因中，有7項 與吸菸有關，而且菸品中的有害化學物質，會透過血液循環進入全身，造成全身性的傷害，影響身體修復功能。

衛生局表示，台北市目前有近280家的合約醫療院所提供戒菸門診，每次就診僅需給付最多200元部分負擔費用，相關資訊可至「無菸健康網(http://subweb.health.gov.tw/NoSmoking/)查詢。

(中時 )

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