頭殼撞傷導致「性趣異常」 男子偷內衣褲獲輕判

2018年08月08日 17:18 中時 鐘武達

電視情節真實上演！黃姓男子多次行竊婦人的內衣褲，還跑到校園脫褲子作出猥褻動作，彰化地方法院法官根據醫院診斷認為，黃男因車禍撞傷頭導致中樞神經系統機能障礙才會出現偷竊或性趣異常等行為，符合減刑規定，5罪分別簡易判處7天至30天，均可易科罰金。

53歲黃男今年4月5日下午駕駛小貨車路過彰化縣埔鹽鄉1處三合院，見到圍籬內正在晾曬衣物，停下車徒手竊取1套女性內衣褲後塞進褲頭裝作沒事揚長而去，事後女屋主查覺調閱監視器報警查獲。

警方赫然又查出，除了4月5日，黃男去年7月、8月與11月間，就曾到同一戶民宅偷過3件內褲，今年3月某日晚上8點多，甚至還涉嫌戴著面罩跑到1所小學操場跑道旁脫下褲子，當著運動民眾作出猥褻動作，直到遭大聲喝斥才離開。

全案依《竊盜》與《公然猥褻》罪送法，黃男坦承犯行並與被害人和解，而其間家屬也提出醫院診斷證明黃男車禍後才會出現偏差行為，檢方偵結向法院聲請簡易判決。

法官根據童綜合醫院與秀傳醫院診斷證明，黃男於2015年發生車禍致顱內出血導致中樞神經系統機能遺存顯著障礙，因而患有其他特定精神疾患，出現認知功能受損、人格改變，才會導致碰觸異性、偷竊或性趣異常增加等不適當行為，據此認為黃男的犯案與病史有關聯，最後依《刑法》第19條第2項規定，均減輕其刑。

(中時 )