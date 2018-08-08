桃園消防局三大隊新分隊長佈達

2018年08月08日 17:19 中時 呂筱蟬

桃園市政府消防局第三救災救護大隊所轄蘆竹、大園及草漯分隊3位新任分隊長，於8日佈達上任，蘆竹分隊由原草漯分隊長蔡協晉調任、大園分隊由原第二搜救分隊長楊肅強調任、草漯分隊由原青埔分隊長徐尚嶔調任。

蘆竹新任分隊長蔡協晉，從事消防工作21年，從基層隊員做起，先後升任小隊長及分隊長，努力自學，取得中央大學研究所碩士學位，具備土木防災專業。

大園新任分隊長楊肅強，擁有中央警察大學研究所碩士學位，原為本局特搜分隊長，任內參與各項特種災害搶救，更分別於104年、106年率隊支援台南維冠大樓震災，以及花蓮震災搶救，專長為特種災害搜救。

草漯新任分隊長徐尚嶔，中央警察大學研究所畢業，專精於火災電腦模擬研究，曾任本局搶救科科員，任內承辦101年全國義消競技大賽活動，功績卓著。

大隊長賴志忠表示，蘆竹、大園及草漯分隊為蘆竹區、大園區及觀音區的重點分隊，為強化各區之消防戰力，另考量個人專長、職務歷練、工作績效等，故辦理分隊長之異動。

蘆竹南崁地區大樓林立發展迅速，鄰近台北生活圈，有小台北之稱。大園則位處航空城，桃園國際機場旅客往返眾多，有國家門面之稱。觀音則有北部最大的觀音工業區及正開發中的桃科園區，為桃園主要的工業重鎮。期許3位新任分隊長，能夠發揮所長，帶領同仁共同守護地方上的安全，降低災害的發生。

(中時 )