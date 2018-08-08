吳慷仁看韓片詮釋法醫 拍《引爆點》沒企圖心

吳慷仁。（《GQ》提供）

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吳慷仁。（《GQ》提供）
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吳慷仁接受新一期《GQ》專訪，提到新作《引爆點》讓他第一次嘗試到「我要在對的時間做該做的事，做為演員，我在《引爆點》是沒有企圖心的」。

他在訪問中提到，新作品《引爆點》同時碰觸了環保、官商勾結及體制腐敗的主題，角色是沒嘗試過的法醫，其實這跟《麻醉風暴》有點像，只是一個是醫界，一個是政府跟環評。《引爆點》是個有計畫性的狀態，跟以往接觸到共同創作的方式不同。拍攝的時候的確有很多疑惑，但後來想了想，國外的電影產業之所以能夠更健全，一定要有流程的SOP。

他說，「以前身為男主角，我會有某種程度的擔當和責任感，但在《引爆點》裡我沒有這麼做。開拍前，其實有點找不到方向，傳簡訊問了監製張艾嘉張姐，張姐給我的回答很簡潔俐落：「拿掉你的自尊，完全相信導演，好好演好這部戲」。

對「法醫」這個國片中少見的角色，吳慷仁則是透過看韓國電影藉以揣摩。韓國的壞人和警察都演得特別好，他認為那是風格所致。我們的類型如果要更成熟，演員也要更進步，角色才會更鮮明立體，不能永遠都走寫實自然的演技。

吳慷仁認為，35歲之後，對一個男演員很重要，他在33歲、34歲就意識到這件事。拍《麻醉風暴2》和《白蟻》的時候用苦力拚過去，一個瘦一個胖，一個嘻嘻哈哈，一個感覺要死不死的。拍攝《引爆點》剛好在最困惑的時期。那是非常明顯的挑戰，不是撞牆，簡直是撞車。直到今年去香港拍片，他沒有把這次當成是工作，反而當成去玩、去看、去學習，像上課。

(中時 )

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